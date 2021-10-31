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18:35 (мск), источник: РБК

Российские туристы пострадали в ДТП с автобусом в Анталье

По предварительным данным дорожной полиции, водитель автобуса с россиянами не справился с управлением, после чего автобус выехал на встречную полосу и перевернулся. Девять туристов госпитализированы. Водитель задержан.

Источник: AP 2021

В турецкой Анталье автобус с российскими туристами попал в аварию, пострадали девять человек. Об этом сообщило Генеральное консульство России в Facebook.

В консульстве утонили, что авария произошла в черте города Серик в 7:30 (время совпадает с московским), когда автобус вез 12 российских граждан в аэропорт. Согласно данным местной дорожной полиции, водитель автобуса с туристами не справился с управлением, из-за чего автобус пересек разделительную линию, выехал на встречную полосу и перевернулся.

Девять российских туристов пострадали, всех их медики доставили в ближайшие больницы с травмами разной степени тяжести. «Состояние троих россиян, включая двух несовершеннолетних детей, оценивается как средней тяжести. Они остаются под наблюдением врачей», — отметили в Генконсульстве, заверив, что российские дипломаты выясняют детали произошедшего.

«Водитель транспортного средства задержан правоохранительными органами до выяснения обстоятельств инцидента», — сказано в сообщении консульства.

Турецкие порталы EnSonHaber и Cumhuriyet передают, что автобус направлялся из города Манавгат в провинции Анталья.

По словам пассажиров автобуса, водитель уснул за рулем.

В середине октября в окрестностях города Манавгат около 8:00 утра автобус с туристами перевернулся на скользкой дороге. Двери автобуса не открылись, пассажирам пришлось выбить лобовое стекло. Пострадали восемь человек, в том числе семь российских граждан.

2 августа перевернулся автобус, везший туристов из России из поселка Канаклы в аэропорт Антальи по трассе D-400, россияне должны были вылететь в Самару. В автобусе ехали 22 человек, в их числе два ребенка. В результате аварии погибли три человека. Согласно предварительным данным, причиной аварии стало то, что водитель автобуса не справился с управлением, машина выехала на встречную полосу и перевернулась.

Михаил Добрунов, Константин Ткаченко

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