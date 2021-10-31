Российские туристы пострадали в ДТП с автобусом в Анталье

В турецкой Анталье автобус с российскими туристами попал в аварию, пострадали девять человек. Об этом сообщило Генеральное консульство России в Facebook.
В консульстве утонили, что авария произошла в черте города Серик в 7:30 (время совпадает с московским), когда автобус вез 12 российских граждан в аэропорт. Согласно данным местной дорожной полиции, водитель автобуса с туристами не справился с управлением, из-за чего автобус пересек разделительную линию, выехал на встречную полосу и перевернулся.
Девять российских туристов пострадали, всех их медики доставили в ближайшие больницы с травмами разной степени тяжести. «Состояние троих россиян, включая двух несовершеннолетних детей, оценивается как средней тяжести. Они остаются под наблюдением врачей», — отметили в Генконсульстве, заверив, что российские дипломаты выясняют детали произошедшего.
«Водитель транспортного средства задержан правоохранительными органами до выяснения обстоятельств инцидента», — сказано в сообщении консульства.
Турецкие порталы EnSonHaber и Cumhuriyet передают, что автобус направлялся из города Манавгат в провинции Анталья.
По словам пассажиров автобуса, водитель уснул за рулем.
В середине октября в окрестностях города Манавгат около 8:00 утра автобус с туристами перевернулся на скользкой дороге. Двери автобуса не открылись, пассажирам пришлось выбить лобовое стекло. Пострадали восемь человек, в том числе семь российских граждан.
2 августа перевернулся автобус, везший туристов из России из поселка Канаклы в аэропорт Антальи по трассе D-400, россияне должны были вылететь в Самару. В автобусе ехали 22 человек, в их числе два ребенка. В результате аварии погибли три человека. Согласно предварительным данным, причиной аварии стало то, что водитель автобуса не справился с управлением, машина выехала на встречную полосу и перевернулась.
Михаил Добрунов, Константин Ткаченко