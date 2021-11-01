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01:32 (мск), источник: Известия

Число пострадавших в результате отравления в отеле Хургады выросло до 200

Число пострадавших в результате отравления в отеле Хургады выросло до 200, включая россиян, сообщили туристы в Египте 1 ноября «Известиям». Они рассказали, что госпитализировали только пострадавших детей, их насчитывается около 35.

Источник: РИА "Новости"

«Вех остальных лечат врачи в отелях, но учёт им не ведётся, лечат непонятными лекарствами», — добавили отдыхающие.

Днем ранее, в воскресенье, 31 октября, российский турист Марсель, который находится в отеле AMC Royal в Хургаде и является одним из отравившихся накануне туристов, сообщил о том, что из отеля не расселяли постояльцев. По его словам, сотрудники отеля не ходили по номерам, не спрашивали, нужна ли помощь кому-то из отравившихся.

Ранее, в этот же день, Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что состояние здоровья российских туристов, отравившихся в отеле AMC Royal в Хургаде, не вызывает опасений.

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Также отмечалось, что туроператор «Интурист» переселяет своих туристов из отеля AMC Royal в другие объекты размещения в Хургаде после закрытия гостиницы.

Генпрокуратура Египта задержала шеф-повара и помощника директора отеля AMC Royal. Отмечалось, что оба задержанных отвергают предъявленные им обвинения.

Кроме того, сотрудники надзорного ведомства взяли образцы еды и напитков с кухни отеля и из холодильников для подготовки отчета с результатами анализов.

В ГП добавили, что кроме туристов из России, госпитализированы также 14 пострадавших из Эстонии и четверо из Чехии.

В беседе с «Известиями» постояльцы AMC Royal рассказали об антисанитарии в отеле.

Массовое отравление российских туристов в отеле AMC Royal произошло 30 октября. На следующий день в Федерации туристических палат Египта сообщили, что число отравившихся россиян в Хургаде достигло 40 человек. Помощник министра туризма Египта Абдель Фаттах аль-Асы, в свою очередь, заявил, что отель AMC Royal закрывается на неопределенный срок. Мера продлится до тех пор, пока гостиница не будет соответствовать всем требуемым критериям работы.

Один из граждан РФ покинул отель 29 октября и вернулся в Россию с отравлением, рассказал он журналистам и добавил, что плохо ему стало еще в самолете.

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