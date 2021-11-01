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08:46 (мск), источник: РБК

ЦБ предупредил о переходе черных кредиторов в онлайн

Нелегальные кредиторы — компании, выдающие кредиты без лицензии Банка России, — «постепенно перебираются» в онлайн и теперь перечисляют деньги своим заемщикам даже без личного присутствия, при этом ЦБ выявляет все больше таких субъектов нелегальной деятельности, рассказал РБК директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях. Они часто работают в паре с нелегальными взыскателями, предупреждают в ЦБ.

Источник: Reuters

Всего ЦБ за девять месяцев выявил 682 черных кредитора, из которых почти половина (338) выявлены в третьем квартале 2021 года. Результат за девять месяцев 2021 года на 15% превышает показатель прошлого года, рост за третий квартал — 63,2%.

«Нелегальные кредиторы активно переходят в интернет, связь с ними происходит в онлайне, а деньги перечисляются на карту, на телефон», — рассказал Лях. По его словам, в период карантина, который вводился из-за пандемии коронавируса весной 2020 года, нелегальные кредиторы не использовали интернет настолько же активно. «Можно было найти предложения в интернете, но человек после этого приезжал к тебе домой, брал для “скоринга” твой паспорт и тут же выдавал деньги. Сейчас личный контакт уже необязателен», — отметил глава департамента.

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Почему растет количество черных кредиторов

В последние два года количество выявляемых черных кредиторов, наоборот, снижалось. Так, в 2019 году были выявлены 1845 таких кредиторов за год (падение на 20%), а в 2020 году — всего 821 (падение на 55%). В феврале 2021 года в ЦБ объясняли такую динамику пандемией и карантинными ограничениями.

Сейчас Лях связывает рост в том числе с появлением черного списка, публикуемого на сайте ЦБ, куда включаются поставщики финансовых услуг с признаками нелегальной деятельности. «Мы перенастроили системы для более раннего выявления таких проектов, чтобы предупреждать граждан о появлении подобных организаций до того, как они успеют разрастись, на начальном этапе», — объяснил глава департамента ЦБ, добавив, что появление списка на сайте Банка России «помогло выявлять такие субъекты». «Нам начали гораздо больше писать и сообщать о такого рода субъектах граждане. Мы получили от них с момента публикации списка более 4,8 тыс. обращений», — рассказал Лях. Также рост вызван развитием дистанционных каналов коммуникаций и платежей.

Всего ЦБ выявил за девять месяцев 1626 субъектов нелегальной деятельности и внес в список 1420 из них. Расхождения в числах связаны с тем, что по закону нельзя распространять данные физических лиц и ИП. Среди всех субъектов ЦБ выявил также 424 финансовые пирамиды и 520 нелегальных профучастников рынка ценных бумаг.

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К черным кредиторам Банк России относит субъекты, которые предположительно осуществляли деятельность, связанную с незаконной выдачей займов населению (без лицензии или внесения в реестр микрофинансовых компаний). «Часто человек думает: что плохого в том, чтобы получить деньги по справке или по паспорту за 15 минут, как рекламируют? Но нелегальные кредиторы, как правило, действуют в паре с нелегальными взыскателями. А те, в свою очередь, не чураются недобросовестных методов и используют любой инструментарий для того, чтобы люди выплатили долг, даже если не имеют никаких возможностей на это», — отметил Лях.

В период, когда банки и МФО ужесточают требования к заемщикам и возрастает доля отказов, деятельность нелегальных кредиторов набирает активность, отмечает президент НАПКА Эльман Мехтиев. «К сожалению, ввиду низкой финансовой грамотности многим все равно, кто, как и под какой процент даст деньги, важен факт получения. Именно эта позиция в будущем может сыграть не в пользу заемщика», — указывает он.

По словам Мехтиева, проблемы при взаимодействии с нелегальными кредиторами чаще всего начинаются на этапе взыскания долга, так как их методы не укладываются ни в одну существующую законодательную норму: от нарушения частоты контактов до угроз и применения физической силы. При оформлении кредитов нужно проверять, состоит ли организация в реестре ЦБ, при обсуждении вопроса просроченной задолженности — найти компанию в реестре Федеральной службы судебных приставов (если звонит «коллектор») или ЦБ (если звонит сам кредитор), напоминает эксперт.

Нелегальные форекс-дилеры

ЦБ также зафиксировал рост числа нелегальных профучастников рынка ценных бумаг. Регулятор выявил 520 таких компаний за девять месяцев, и 96% из них (497) являются нелегальными форекс-дилерами. «По сути, это мошенничество, привлечение денег под видом форекс-деятельности», — отметил Лях.

«Когда вы ей (такой компании. — РБК) отдаете деньги, они не заводятся ни на какую торговую платформу. И суммы, котировки, которые отражаются в вашем “личном кабинете”, — это фикция, набор цифр, с реальным рынком форекс никаким образом не связанный», — объяснил глава департамента.

Нередко людей завлекают в подобные проекты через аффилированные с нелегалами учебные центры.

«Само по себе обучение базовым навыкам финансовой грамотности можно только приветствовать. Однако затем людей вовлекают в нелегальный форекс», — заключил Лях.

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