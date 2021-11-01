ЦБ предупредил о переходе черных кредиторов в онлайн

Всего ЦБ за девять месяцев выявил 682 черных кредитора, из которых почти половина (338) выявлены в третьем квартале 2021 года. Результат за девять месяцев 2021 года на 15% превышает показатель прошлого года, рост за третий квартал — 63,2%.
«Нелегальные кредиторы активно переходят в интернет, связь с ними происходит в онлайне, а деньги перечисляются на карту, на телефон», — рассказал Лях. По его словам, в период карантина, который вводился из-за пандемии коронавируса весной 2020 года, нелегальные кредиторы не использовали интернет настолько же активно. «Можно было найти предложения в интернете, но человек после этого приезжал к тебе домой, брал для “скоринга” твой паспорт и тут же выдавал деньги. Сейчас личный контакт уже необязателен», — отметил глава департамента.
Почему растет количество черных кредиторов
В последние два года количество выявляемых черных кредиторов, наоборот, снижалось. Так, в 2019 году были выявлены 1845 таких кредиторов за год (падение на 20%), а в 2020 году — всего 821 (падение на 55%). В феврале 2021 года в ЦБ объясняли такую динамику пандемией и карантинными ограничениями.
Сейчас Лях связывает рост в том числе с появлением черного списка, публикуемого на сайте ЦБ, куда включаются поставщики финансовых услуг с признаками нелегальной деятельности. «Мы перенастроили системы для более раннего выявления таких проектов, чтобы предупреждать граждан о появлении подобных организаций до того, как они успеют разрастись, на начальном этапе», — объяснил глава департамента ЦБ, добавив, что появление списка на сайте Банка России «помогло выявлять такие субъекты». «Нам начали гораздо больше писать и сообщать о такого рода субъектах граждане. Мы получили от них с момента публикации списка более 4,8 тыс. обращений», — рассказал Лях. Также рост вызван развитием дистанционных каналов коммуникаций и платежей.
Всего ЦБ выявил за девять месяцев 1626 субъектов нелегальной деятельности и внес в список 1420 из них. Расхождения в числах связаны с тем, что по закону нельзя распространять данные физических лиц и ИП. Среди всех субъектов ЦБ выявил также 424 финансовые пирамиды и 520 нелегальных профучастников рынка ценных бумаг.
К черным кредиторам Банк России относит субъекты, которые предположительно осуществляли деятельность, связанную с незаконной выдачей займов населению (без лицензии или внесения в реестр микрофинансовых компаний). «Часто человек думает: что плохого в том, чтобы получить деньги по справке или по паспорту за 15 минут, как рекламируют? Но нелегальные кредиторы, как правило, действуют в паре с нелегальными взыскателями. А те, в свою очередь, не чураются недобросовестных методов и используют любой инструментарий для того, чтобы люди выплатили долг, даже если не имеют никаких возможностей на это», — отметил Лях.
В период, когда банки и МФО ужесточают требования к заемщикам и возрастает доля отказов, деятельность нелегальных кредиторов набирает активность, отмечает президент НАПКА Эльман Мехтиев. «К сожалению, ввиду низкой финансовой грамотности многим все равно, кто, как и под какой процент даст деньги, важен факт получения. Именно эта позиция в будущем может сыграть не в пользу заемщика», — указывает он.
По словам Мехтиева, проблемы при взаимодействии с нелегальными кредиторами чаще всего начинаются на этапе взыскания долга, так как их методы не укладываются ни в одну существующую законодательную норму: от нарушения частоты контактов до угроз и применения физической силы. При оформлении кредитов нужно проверять, состоит ли организация в реестре ЦБ, при обсуждении вопроса просроченной задолженности — найти компанию в реестре Федеральной службы судебных приставов (если звонит «коллектор») или ЦБ (если звонит сам кредитор), напоминает эксперт.
Нелегальные форекс-дилеры
ЦБ также зафиксировал рост числа нелегальных профучастников рынка ценных бумаг. Регулятор выявил 520 таких компаний за девять месяцев, и 96% из них (497) являются нелегальными форекс-дилерами. «По сути, это мошенничество, привлечение денег под видом форекс-деятельности», — отметил Лях.
«Когда вы ей (такой компании. — РБК) отдаете деньги, они не заводятся ни на какую торговую платформу. И суммы, котировки, которые отражаются в вашем “личном кабинете”, — это фикция, набор цифр, с реальным рынком форекс никаким образом не связанный», — объяснил глава департамента.
Нередко людей завлекают в подобные проекты через аффилированные с нелегалами учебные центры.
«Само по себе обучение базовым навыкам финансовой грамотности можно только приветствовать. Однако затем людей вовлекают в нелегальный форекс», — заключил Лях.
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