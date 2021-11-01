Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Затонувший предшественник ледоколов обнаружили в Канаде Он патрулировал арктические воды во время обеих мировых войн
Фоторепортажи
24Названы победители EPSON International Pano Awards 2021
11Объявлены финалисты конкурса Weather Photographer of the Year 2021
13:31 (мск), источник: Forbes

Число объявлений о поддельных сертификатах о вакцинации выросло в 20 раз с лета

Число предложений купить поддельный сертификат о прививке от COVID-19 выросло в России в 20 раз с лета, заявила Group-IB. Эксперты отмечают, что теперь на теневом рынке продаются подтверждения вакцинации не только российскими, но и зарубежными вакцинами. Средняя стоимость фальшивого европейского сертификата — $300, сообщила «Лаборатория Касперского».

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Новости по темеПолная статистика
Источник: РИА "Новости"

В России осенью в 20 раз в сравнении с летом выросло число предложений купить поддельный сертификат о вакцинации против COVID-19. Об этом говорится в сообщении компании по кибербезопасности Group-IB, которое поступило в Forbes.

Эксперты Group-IB выявили с сентября 3158 новых объявлений.

Расширился и «ассортимент»: предлагается подтверждение прививок не только российскими вакцинами, но и сертификаты зарубежных вакцин — от Pfizer и BioNTech, AstraZeneca, Moderna и китайской CoronaVac, сообщил ведущий аналитик департамента Digital Risk Protection Group-IB Евгений Егоров, его слова приводятся в сообщении.

Основные источники распространения информации о сертификатах — публичные чаты Telegram с числом участников от 500 до 12 000 человек, специальные сайты, состоящие из одной страницы, а также страницы в социальных сетях.

Сроки изготовления поддельных сертификатов и их стоимость значительно сократились, заметила Group-IB. По ее данным, летом фальшивые документы стоили от 3000 рублей до 30 000 рублей при сроке изготовления около трех недель, а теперь готовый сертификат обещают доставить через три дня, а цена варьируется от 4000 рублей до 12 000 рублей.

По данным «Лаборатории Касперского», на теневом рынке продаются и поддельные европейские электронные сертификаты, их средняя стоимость составляет $300, иногда злоумышленники принимают оплату в криптовалюте, написал РБК. В объявлениях говорится, что данные покупателя вносятся в базу, ему присваивают уникальный QR-код, позволяют выбрать страну вакцинации и один из четырех препаратов: Pfizer и BioNTech, AstraZeneca, Moderna либо Johnson & Johnson. Мошенники утверждают, что сертификаты выдает одна из стран Восточной Европы, сообщил РБК.

Объявления о продаже положительных или отрицательных результатов ПЦР-тестов, справок о наличии или отсутствии антител, QR-коды отдельно от сертификатов о вакцинации, а также медотводы от прививок тоже сохраняются на рынке, однако резкий рост их числа осенью не замечен, сообщила Group-IB.

Подделка документов, их продажа и использование заведомо подложных документов уголовно наказуема, но кроме проблем с законом покупатели могут столкнуться еще и с мошенниками, которые похищают деньги или данные банковских карт, предупредила компания.

В конце сентября по обвинению в госизмене (статья 275 Уголовного кодекса) был арестован сооснователь Group-IB Илья Сачков, жалобу защиты на это решение Мосгорсуд отклонил. Сачкову грозит до 20 лет лишения свободы.

Ринат Таиров

 10 богатейших семей России — 2021. Рейтинг Forbes
Декларации 2021: сколько заработал Путин и кто стал самым богатым чиновником
Лавров: Украина пытается втянуть Россию в конфликт в Донбассе
Оксфордский словарь назвал слово 2021 года
Пенсии в России обесцениваются восемь месяцев подряд
Названы самые дорогие города для жизни после Москвы
Можно ли делать ремонт и устраивать праздники в нерабочую неделю
Летучая мышь победила в конкурсе «Птица года» в Новой Зеландии
Gnezdo.ru
Джо Байден серьезно болен - американские СМИ
Печальная новость для тех, у кого есть жилье в РФ
Почему зарплаты растут, а россияне беднеют: правда
Приезд Навальной в ФРГ вызвал шквал недовольства
Hi-Tech
Провели месяц с iPhone 13 и iPhone 13 Pro. Хвалим, ругаем и показываем много фото и видео Протестировали все
Авто
Платят ли штрафы за нарушения ПДД водители “скорой помощи”? Приходят ли “письма счастья” водителям машин экстренных служб и что они с ними делают?
Кино
Бузова возмутилась из-за отмены спектакля с ее участием во МХАТе Звезда обратилась к театру в своем инстаграме
Товары для дома
5 нужных предметов для тех, кто мерзнет дома
Топ-5 кофеварок с AliExpress, в которые влюбятся даже фанаты чая
Крутые товары отдадут со скидками до 90%
Как улучшить рабочее место дома
Дети
Как эффективно работать из дома с детьми на голове Правила, которые помогут избежать недоразумений с коллегами
Леди
66-летняя Долина нарастила волосы Подписчики артистки в восторге от ее нового образа.
Дом
Как улучшить рабочее место дома
В моду вошли очень необычные интерьеры гостиных
Рушим стереотипы: 5 интерьеров с яркими стенами
Как выглядит пятикомнатная квартира за 55 млн с самоваром (фото)
Подпишитесь на нас
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь