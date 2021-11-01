Число объявлений о поддельных сертификатах о вакцинации выросло в 20 раз с лета

В России осенью в 20 раз в сравнении с летом выросло число предложений купить поддельный сертификат о вакцинации против COVID-19. Об этом говорится в сообщении компании по кибербезопасности Group-IB, которое поступило в Forbes.
Эксперты Group-IB выявили с сентября 3158 новых объявлений.
Расширился и «ассортимент»: предлагается подтверждение прививок не только российскими вакцинами, но и сертификаты зарубежных вакцин — от Pfizer и BioNTech, AstraZeneca, Moderna и китайской CoronaVac, сообщил ведущий аналитик департамента Digital Risk Protection Group-IB Евгений Егоров, его слова приводятся в сообщении.
Основные источники распространения информации о сертификатах — публичные чаты Telegram с числом участников от 500 до 12 000 человек, специальные сайты, состоящие из одной страницы, а также страницы в социальных сетях.
Сроки изготовления поддельных сертификатов и их стоимость значительно сократились, заметила Group-IB. По ее данным, летом фальшивые документы стоили от 3000 рублей до 30 000 рублей при сроке изготовления около трех недель, а теперь готовый сертификат обещают доставить через три дня, а цена варьируется от 4000 рублей до 12 000 рублей.
По данным «Лаборатории Касперского», на теневом рынке продаются и поддельные европейские электронные сертификаты, их средняя стоимость составляет $300, иногда злоумышленники принимают оплату в криптовалюте, написал РБК. В объявлениях говорится, что данные покупателя вносятся в базу, ему присваивают уникальный QR-код, позволяют выбрать страну вакцинации и один из четырех препаратов: Pfizer и BioNTech, AstraZeneca, Moderna либо Johnson & Johnson. Мошенники утверждают, что сертификаты выдает одна из стран Восточной Европы, сообщил РБК.
Объявления о продаже положительных или отрицательных результатов ПЦР-тестов, справок о наличии или отсутствии антител, QR-коды отдельно от сертификатов о вакцинации, а также медотводы от прививок тоже сохраняются на рынке, однако резкий рост их числа осенью не замечен, сообщила Group-IB.
Подделка документов, их продажа и использование заведомо подложных документов уголовно наказуема, но кроме проблем с законом покупатели могут столкнуться еще и с мошенниками, которые похищают деньги или данные банковских карт, предупредила компания.
В конце сентября по обвинению в госизмене (статья 275 Уголовного кодекса) был арестован сооснователь Group-IB Илья Сачков, жалобу защиты на это решение Мосгорсуд отклонил. Сачкову грозит до 20 лет лишения свободы.