СМИ: завершены следственные действия по делу Ивана Сафронова

«Следственные действия, связанные со сбором доказательств, по уголовному делу завершены. В настоящее время обвиняемый и адвокаты приступили к ознакомлению с материалами», — приводит «Интерфакс» слова своего собеседника.
Ивана Сафронова задержали 7 июля 2020 года. Следствие убеждено, что в 2017 году он передал секретные данные чешской спецслужбе, якобы действовавшей под руководством США. Сам обвиняемый вину не признал и отказался от сделки со следствием. 4 октября Мосгорсуд продлил его арест до 7 января 2022 года.
Ранее защита Сафронова сообщила, что он перестал получать письма. Причина запрета не разглашается, но адвокаты полагают, что таким образом спецслужба пытается погасить активность обвиняемого, получавшего множество почтовых отправлений и даже лично отправлявшего колонки в газеты в преддверии скорого окончания расследования.
Адвокат Сафронова Дмитрий Талантов сообщил сегодня, 1 ноября, что обжаловал действия следователей, которые отнимали у него «безобидные» рабочие записи. По его словам, в его пометках не содержалось никаких секретных сведений.