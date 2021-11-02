ВМС США связали повреждение атомной подлодки с подводной горой

«Расследование установило, что USS Connecticut во время работы в международных водах Индо-Тихоокеанского региона столкнулась с подводной горой, не отмеченной на картах», — передает AFP сообщение представителя Седьмого флота ВМС США.
Он отметил, что результаты расследования будут переданы командующему флотом вице-адмиралу Карлу Томасу, которые определит необходимость дальнейших действий.
По данным USNI News Военно-морского института США, столкновение случилось 2 октября. ВМС сообщили об инциденте 7 октября, не уточняя при этом место происшествия. Ядерная силовая установка не пострадала.
Associated Press со ссылкой на источники сообщало, что авария случилась в Южно-Китайском море. По информации агентства, два моряка пострадали при столкновении, еще девять — получили легкие повреждения, такие как ушибы и ссадины.
Инцидент послужил поводом для обвинений США в сокрытии информации со стороны официального представителя МИД КНР Чжао Лицзяня. Позднее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил во время пресс-конференция, что «странно скрывать что-либо, выпуская при этом пресс-релиз».