Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Из-за поисков Светличной волонтеры не успели спасти человека Глава «Лиза алерт» обратился к Бастрыкину с просьбой подумать, чтобы взять под личный контроль поиск всех людей старше 60 лет
Фоторепортажи
11Объявлены финалисты конкурса Weather Photographer of the Year 2021
11Как выглядят самые известные стены в мире
13:34 (мск), источник: Коммерсантъ

Ивану Сафронову в окончательном обвинении добавили еще один эпизод

В окончательное обвинение по статье о госизмене, предъявленное советнику главы «Роскосмоса», бывшему спецкору «Ъ» и «Ведомостей» Ивану Сафронову, был добавлен эпизод, связанный с опосредованной передачей сведений о деятельности ВС РФ в Сирии Цюрихскому университету и разведке Германии — через политолога Демури Воронина. Об этом написал в своем Telegram-канале его бывший адвокат Иван Павлов. Иван Сафронов не признает вину ни по одному из пунктов обвинения.

Источник: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Помимо эпизода с передачей информации “представителю чешской разведки” появился еще один: по версии следствия в декабре 2015 года Сафронов передал политологу Демури Воронину некую информацию о деятельности ВС РФ в Сирии, которую тот в свою очередь переслал представителям Цюрихского университета Швейцарии и БНД (Федеральная разведывательная служба) Германии. По мнению ФСБ, переданные сведения могли быть использованы для проведения анализа действий российских войск в Сирии. Согласно обвинению, за эту информацию Воронин выплатил Сафронову вознаграждение в размере $248», — написал Павлов. Он напомнил, что Демури Воронин, имеющий двойное гражданство России и Германии, был арестован по делу о госизмене в Москве в феврале 2020 года.

«Могу сказать, что Сафронов полностью отрицает вину по предъявленным ему обвинениям. Согласно нашей позиции, то, что следователи сочли госизменой, на самом деле было обычной работой журналиста», — сообщил адвокат Сафронова Дмитрий Талантов.

1 ноября стало известно, что ФСБ завершила расследование в отношении Ивана Сафронова. При этом, по данным близких к следствию источников «Ъ», обвинение в окончательной редакции в государственной измене (ст. 275 УК РФ) Ивану Сафронову старший следователь по особо важным делам СУ ФСБ Александр Чабан предъявил еще на прошлой неделе. Один из адвокатов, Дмитрий Талантов, отмечал, что в деле произошли «некоторые изменения конфигурации обвинения», но не уточнил, какие.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Какова вероятность продления нерабочих дней
Байден необычным образом передал привет Путину
Песков оценил возможность введения нерабочих дней до Нового года
Врач перечислил запретные при коронавирусе лекарства
За подделку COVID-сертификатов возбудили больше 500 дел
33 тысячи человек закрыли в «Диснейленде» из-за случая COVID
Провизор раскрыла, как россиян обманывают в аптеках
В РФ появился единый сервис для поиска информации по COVID-19
В Минздраве дали рекомендации по вакцинации «Спутником лайт»
Здоровье
Личный опыт: «Я чувствую дыхание смерти» Как пережить приступ панической атаки.
Hi-Tech
Это не люди. Власти нашли объяснение летающим странностям над Лос-Анджелесом Что это
Горячие темы на Авто
Анализирую --(новости ) 339
Думаю - сравниваю и взвешиваю (на безмене )-- 283
Налог на имущество... 263
И все засмеялись. 170
Товары для дома
Топ-5 кофеварок с AliExpress, в которые влюбятся даже фанаты чая
Крутые товары отдадут со скидками до 90%
Как улучшить рабочее место дома
Преображаем дом за 1000 рублей: 20 крутых идей с AliExpress
Дети
55-летний солист «Несчастного случая» Алексей Кортнев стал отцом в шестой раз Артист ранее не афишировал грядущее пополнение в семье
Леди
Кейт Миддлтон и принц Чарльз вместе вышли в свет Члены британской королевской семьи посетили климатическую конференцию ООН в Шотландии.
Дом
В моду вошли очень необычные интерьеры гостиных
Рушим стереотипы: 5 интерьеров с яркими стенами
Как выглядит пятикомнатная квартира за 55 млн с самоваром (фото)
Преображаем дом за 1000 рублей: 20 крутых идей с AliExpress
Подпишитесь на нас
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь