Ивану Сафронову в окончательном обвинении добавили еще один эпизод

«Помимо эпизода с передачей информации “представителю чешской разведки” появился еще один: по версии следствия в декабре 2015 года Сафронов передал политологу Демури Воронину некую информацию о деятельности ВС РФ в Сирии, которую тот в свою очередь переслал представителям Цюрихского университета Швейцарии и БНД (Федеральная разведывательная служба) Германии. По мнению ФСБ, переданные сведения могли быть использованы для проведения анализа действий российских войск в Сирии. Согласно обвинению, за эту информацию Воронин выплатил Сафронову вознаграждение в размере $248», — написал Павлов. Он напомнил, что Демури Воронин, имеющий двойное гражданство России и Германии, был арестован по делу о госизмене в Москве в феврале 2020 года.
«Могу сказать, что Сафронов полностью отрицает вину по предъявленным ему обвинениям. Согласно нашей позиции, то, что следователи сочли госизменой, на самом деле было обычной работой журналиста», — сообщил адвокат Сафронова Дмитрий Талантов.
1 ноября стало известно, что ФСБ завершила расследование в отношении Ивана Сафронова. При этом, по данным близких к следствию источников «Ъ», обвинение в окончательной редакции в государственной измене (ст. 275 УК РФ) Ивану Сафронову старший следователь по особо важным делам СУ ФСБ Александр Чабан предъявил еще на прошлой неделе. Один из адвокатов, Дмитрий Талантов, отмечал, что в деле произошли «некоторые изменения конфигурации обвинения», но не уточнил, какие.