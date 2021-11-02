В России за полгода возбудили больше 500 уголовных дел за подделку COVID-сертификатов

Сотрудники полиции во втором полугодии 2021 года возбудили 503 уголовных дела за распространение поддельных медицинских документов, связанных с COVID-19. Об этом сообщается на сайте МВД.
Речь идет о поддельных сертификатах вакцинации, QR-кодах, результатах ПЦР-тестов, а также фиктивных медотводах от вакцинации или справках о наличии в организме высокого количества антител. Полиция установила почти 300 человек, причастных к изготовлению и распространению фальшивых документов, по инициативе правоохранительных органов было заблокировано больше 2000 специализированных сайтов.
За неделю с 18 по 24 октября возбуждено 14 подобных уголовных дел и установлено 216 интернет-ресурсов и 26 человек, причастных к подделке документов, связанных с вакцинацией от коронавируса, добавило МВД.
Ранее статистику по уголовным делам представляли только отдельные регионы.
Так, во вторник, 2 ноября, крымская полиция сообщила, что раскрыла группу должностных лиц одного из медицинских учреждений региона, которая весной продавала поддельные сертификаты о вакцинации. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 327 УК (подделка, изготовление или оборот поддельных документов или бланков), которая предусматривает до двух лет лишения свободы. В июне сообщалось, что больше 20 аналогичных дел заведено в Москве, одно из них возбудили по статье 159 УК «Мошенничество».