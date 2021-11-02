В Лагосе рухнул недостроенный небоскреб с фешенебельными квартирами. Спасатели ищут выживших
В крупнейшем городе Нигерии Лагосе обрушилось высотное здание, где должны были расположиться квартиры класса «люкс». Строительство 22-этажной высотки еще продолжалось, ее планировали заселить в следующем году. По предварительным данным, по меньшей мере пять человек погибли, десятки числятся пропавшими без вести, спасатели продолжают поиск выживших.
До сих пор не ясно, сколько людей могло быть погребено под обломками | Источник:AFP 2021
В течение ночи в Лагосе продолжался проливной дождь, но спасатели и местные жители работали всю ночь при свете фонарей, разгребая завалы из бетонных обломков и скрученной арматуры. Им удалось найти семерых выживших.
Родственники с тревогой ожидают известий о судьбе своих близких, находившихся в здании. О том, сколько человек работало в тот момент на стройке точно неизвестно, однако по словам свидетелей, после обрушения до 100 человек числятся пропавшими без вести.
Местные власти ведут расследование причин аварии и обещают в конце следствия обнародовать все данные.
Жилое здание с квартирами класса «люкс», строившееся в престижном районе Икойи, рухнуло в понедельник днем.
Оно было частью комплекса под названием 360 Degrees Towers, включавшего апартаменты, пентхаусы и таунхаусы; самая дешевая квартира в нем стоила 1,2 млн долларов США.
Это жилье рекламировалось на сайте девелопера, компании 360 Degrees Towers, которая осуществляла строительные проекты по всему миру, от Великобритании и США до Южной Африки и Нигерии. Сейчас этот сайт в интернете недоступен.
Как рассказал журналистам Associated Press строитель Эрик Тетех, его команда как раз ждала прибытия на стройку экскаватора, когда здание неожиданно рухнуло. «Мы с братом спаслись, но там осталось еще много людей, больше ста», — сообщил он.
В свою очередь очевидцы, которые находились в офисе напротив стройки, рассказали Би-би-си, что услышали громкий шум, выглянули из окна и увидели, как здание рушится — этаж за этажом.
Журналисты отмечают, что прибывшего на место трагедии заместителя мэра Лагоса Феми Хамзата встретила разгневанная толпа, обвинившая власти в том, что они затянули с началом спасательной операции.
По некоторым сообщениям, рухнувшее здание на несколько этажей превышало запланированную высоту.
В Лагосе за последние годы уже произошло несколько подобных инцидентов с обрушением зданий. В 2019 году 10 человек погибло при обрушении школы. В 2014 году, во время службы, которую проводил известный евангелист, рухнуло шестиэтажное здание, и в результате погибло 116 человек.
Качество строительства в Нигерии оставляет желать лучшего, и недавно власти Лагоса запустили новую, более жесткую систему сертификации строительных работ.