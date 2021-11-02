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18:25 (мск), источник: BBC News Русская служба

Авиакатастрофа в Южном Судане: среди погибших могут быть россияне

В столице Южного Судана во вторник разбился грузовой самолет Ан-26. По предварительным данным, в катастрофе погибли пять человек, в том числе, возможно, российские летчики.

Источник: SOUTH SUDAN RED CROSS

Как сообщает радиостанция Radio Tamazui, грузовой самолет Ан-26 местной компании Optimum Aviation разбился при взлете из аэропорта столицы Южного Судана Джубы.

Radio Tamazui находится в Нидерландах, но специализируется на освещении суданских новостей.

Директор аэропорта Джубы Кур Куол сказал агентству AP, что на борту самолета были только члены экипажа, в том числе двое россиян. Все они погибли.

Официального подтверждения, с именами и гражданством погибших, пока нет. Компания Optimum Aviation отказалась говорить с Radio Tamazui о деталях катастрофы, сославшись на то, что пока только выясняет ее причины и обстоятельства.

Местное отделение Красного Креста опубликовало в Твиттере фотографии с места катастрофы и сообщило, что его нашли пять обгоревших до неузнаваемости тел и передали их властям.

Ан-26 — это советский (украинский) самолет, и в африканских странах этими самолетами чаще всего управляют летчики из бывшего СССР.

Разбившийся Ан-26 должен был полететь из Джубы в отдаленный регион Мабан с грузом топлива.

В Южном Судане — очень бедной стране размером чуть больше Франции или Украины — мало хороших дорог, и грузы и пассажиров во многие регионы проще доставить по воздуху.

Частые катастрофы

При этом авиакатастрофы в Южном Судане происходят регулярно.

В марте этого года 10 человек погибли в крушении самолета на востоке страны.

В августе 2020 года произошла катастрофа, похожая на сегодняшнюю: при взлете из аэропорта Джубы упал грузовой самолет, погибли восемь человек. В 2015 году была еще одна такая же катастрофа: Ан-26 рухнул при взлете из Джубы, погибли 36 человек.

В 2018 году 19 человек погибли в самолете, который упал по пути из Джубы в один из регионов страны.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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