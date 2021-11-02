Самолет авиакомпании Wizz air, приземлившийся в Киеве, улетел в Будапешт

Лайнер А321 вылетел из столицы Венгрии и должен был приземлиться в Москве в 10:25 мск, однако совершил посадку в Киеве из-за сильного тумана в столице России, добавляет канал РЕН ТВ.
По некоторым данным, Киев не разрешил продолжить рейс в Москву, поэтому самолет WizzAir вынужден был вернуться в аэропорт вылета. На борту находятся много граждан РФ, сообщает сайт «Газета.Ru».
При этом депутат Госдумы РФ Виктор Водолацкий в интервью с «Дума ТВ» заявил, что Украина своими действиями нарушила международные нормы. Он призвал мировое сообщество отреагировать на инцидент.
Густой туман окутал улицы столицы ночью. На некоторых участках видимость не превышала 20−30 м. Горожане рассказывали, что, выходя из дома, попадают в «кисель», который становится только гуще.
В московских аэропортах из-за непогоды отменили десятки рейсов. Позднее в Шереметьево сообщили о возвращении к плановому режиму работы.
Как рассказал «Известиям» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, туман является естественным метеорологическим явлением и не связан с проявлением внешних факторов. Он объяснил, что при резком охлаждении воздуха произошла конденсация водяных паров, в связи с чем и появился туман. Как указали в МЧС, туман сохранится в Москве до конца суток.
Авиасообщение между Россией и Украиной прекращено с октября 2015 года по инициативе Киева. Власти запретили российским авиакомпаниям использовать воздушное пространство страны, в том числе и для транзитных полетов.
7 августа 2019 года Украина впервые с 2015 года разрешила российскому пассажирскому самолету войти в свое воздушное пространство. Пилот воздушного судна Boeing 737−800, выполняя рейс GLP636 из города Бари (Италия) в Москву, в связи с обходом активной грозовой деятельности получил разрешение на использование воздушного пространства Украины.