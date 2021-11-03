Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 3 ноябряСражение под Вязьмой, запуск КА "Спутник-2" и другие события
Фоторепортажи
17Ими гордится страна: женщины, ставшие Героями России
7Семь сохранившихся чудес света показали на фото
16:03 (мск), источник: BBC News Русская служба

Самолет Ан-12 потерпел крушение при заходе на посадку под Иркутском

Транспортный самолет Ан-12, выполнявший рейс из Якутска в Иркутск, упал при заходе на посадку. Спасатели обнаружили самолет горящим на земле.

По данным МЧС России, самолет пропал с радаров в 14:45 по московскому времени. Как сообщили в Росавиации, связь с Ан-12 была потеряна после того, как его экипаж доложил о необходимости уйти на второй круг.

Самолет обнаружили горящим в 7 км от Иркутска в районе населенного пункта Пивовариха.

На борту самолета, по информации МЧС, находились семь человек.

Самолет принадлежал белорусской авиакомпании «Гродно», сообщает агентство Белта. В составе его экипажа, предположительно, были граждане Беларуси, России и Украины.

По словам источника РИА Новости в экстренных службах, при крушении погибли пять человек. «На месте падения воздушного судна найдены тела четырех погибших и фрагменты тела еще одного человека», — заявил собеседник агентства.

Источник Интерфакса утверждает, что погибли все семь человек, находившихся на борту.

В то же время агентство ТАСС со ссылкой на главу района Леонида Фролова сообщало, что на борту находились только два пилота. «Мне сказали, что [на борту находились] всего два пилота и груз. Борт белорусских авиалиний. Пассажиров нет», — заявил он.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

По информации ведомства, самолет выполнял грузовой рейс по маршруту Кепервеем — Якутск — Иркутск.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
В Lancet опубликованы первые результаты исследований "Спутника Лайт" в Р...
Самолет Ан-12 потерпел крушение при заходе на посадку под Иркутском
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь