Самолет Ан-12 потерпел крушение при заходе на посадку под Иркутском

По данным МЧС России, самолет пропал с радаров в 14:45 по московскому времени. Как сообщили в Росавиации, связь с Ан-12 была потеряна после того, как его экипаж доложил о необходимости уйти на второй круг.
Самолет обнаружили горящим в 7 км от Иркутска в районе населенного пункта Пивовариха.
На борту самолета, по информации МЧС, находились семь человек.
Самолет принадлежал белорусской авиакомпании «Гродно», сообщает агентство Белта. В составе его экипажа, предположительно, были граждане Беларуси, России и Украины.
По словам источника РИА Новости в экстренных службах, при крушении погибли пять человек. «На месте падения воздушного судна найдены тела четырех погибших и фрагменты тела еще одного человека», — заявил собеседник агентства.
Источник Интерфакса утверждает, что погибли все семь человек, находившихся на борту.
В то же время агентство ТАСС со ссылкой на главу района Леонида Фролова сообщало, что на борту находились только два пилота. «Мне сказали, что [на борту находились] всего два пилота и груз. Борт белорусских авиалиний. Пассажиров нет», — заявил он.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
По информации ведомства, самолет выполнял грузовой рейс по маршруту Кепервеем — Якутск — Иркутск.