16:29 (мск), источник: Коммерсантъ
Депутат дострелялся до Александра Бастрыкина
Расследованием уголовного дела о незаконной охоте с возможным участием Валерия Рашкина занялся центральный аппарат СКР.
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Уголовное дело по факту незаконной охоты, в которой могли участвовать депутат Государственной думы от КПРФ Валерий Рашкин и находившийся с ним в лесу Александр Гношев, передано в центральный аппарат Следственного комитета России (СКР). Назначено несколько судебных экспертиз, по результатам которых народный избранник, возможно, будет привлечен к уголовной ответственности. Причем руководители саратовских охотхозяйств полагают, что Рашкин и его товарищ не впервые участвовали в браконьерстве.
Главное следственное управление СКР приняло к своему производству уголовное дело по факту незаконной охоты на лося в Лысогорском районе Саратовской области, в которой мог участвовать депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин. По данным «Ъ», произошло это после того, как местная полиция, а вслед за ней и сотрудники регионального СУ СКР получили неопровержимые, по их мнению, доказательства того, что к ней был причастен так называемый спецсубъект. Уголовное преследование депутата может осуществлять только центральный аппарат СКР.
Он уже направил на судебные экспертизы ряд вещественных доказательств, имеющих отношение к расследованию.
Валерий Рашкин и его спутник Александр Гношев были задержаны полицией в ночь на 29 октября в Лысогорском районе Саратовской области. Депутат Госдумы находился за рулем автомобиля Lada Largus, в багажнике которого полицейские вместе с также прибывшим на место представителем комитета охотничьего хозяйства и рыболовства области нашли фрагменты туши лося, топор и два ножа со следами крови.
Рашкин пояснил правоохранителям, что они вместе с товарищем нашли тушу подстреленного животного и решили ее разделать. Депутату Госдумы предложили пройти медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, от которого он отказался. В отношении него составили протокол об административном правонарушении по ст. 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).
Отдел дознания МО МВД РФ «Калининский» возбудил уголовное дело по п. «а» ч. 1 ст. 258 УК РФ (незаконная охота с причинением крупного ущерба). В тот же день, 29 октября, по инициативе СУ СКР по Саратовской области «в связи с большим общественным резонансом» по решению прокуратуры области материалы уголовного дела были истребованы и переданы для дальнейшего расследования следователями регионального управления СКР, откуда они поступили в центральный аппарат.
По закону в отношении депутата Госдумы возбудить уголовное дело может только председатель СКР Александр Бастрыкин, но для этого генпрокурору Игорю Краснову придется обратиться в Госдуму с ходатайством о снятии иммунитета с народного избранника.
Как сообщили в СКР, неподалеку от места разделки туши лося были изъяты два чехла от охотничьего оружия. В одном из них находился охотничий карабин c прицелом ночного видения, а во втором — тренога и патроны, а также охотничий билет и разрешение на хранение и ношение данного оружия на имя Валерия Рашкина. Там же следователи нашли пулю, пробившую лося, и гильзу.
Ствол, гильза и пуля направлены на баллистическую экспертизу, которая должна проверить первоначальные выводы о том, что выстрел в животное был произведен именно из депутатского карабина.
«Следователи продолжают допросы свидетелей, подтверждающих нахождение Валерия Рашкина и Александра Гношева в районе места происшествия… Исследуются видеозаписи», — сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.
Помимо оперативной съемки задержания депутата Госдумы в СМИ появились кадры, как человек, похожий на Валерия Рашкина, идет в сторону автомобиля с синим ведром и сумкой, похожей на чехол от охотничьего ружья.
Задержанный вместе с Рашкиным Александр Гношев — бывший руководитель и совладелец ЗАО «Саратовпромкомплект». Компания существовала с 1999 года, а в 2006 году была ликвидирована. ЗАО, согласно ОКВЭД, занималось производством нефтепродуктов, машин и оборудования, а также строительством и розничной торговлей.
Руководитель соседнего охотничьего хозяйства ООО «Возрождение» Николай Самаров сказал «Ъ», что, по его информации, то, что произошло 29 октября, случалось и раньше. «Вопросов ко мне со стороны правоохранительных органов не было, потому что все случилось не на моей территории, но я всех этих людей знаю и знаю, что они занимались этим не впервые», — сказал он.
Сергей Петунин, Саратов; Николай Сергеев.