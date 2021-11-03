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17:07 (мск), источник: ТАСС

Разбившийся под Иркутском самолет Ан-12 эксплуатировался более 53 лет

По информации источника, Ан-12 перед вылетом был в нормальном техническом состоянии.

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Самолет Ан-12 авиакомпании «Гродно», разбившийся в Иркутской области, эксплуатировался с 1968 года. Об этом ТАСС сообщили в авиационных службах.

«Самолет летал с 1968 года — более 53 лет. Изготовлен на Ташкентском механическом заводе. Самолет был в составе ВВС СССР, из российских ВВС был передан в Air Armenia, затем в Asia Airways и уже оттуда в “Гродно”, — сказал собеседник агентства.

Самолет использовался только в качестве грузового. По информации источника, Ан-12 перед вылетом был в нормальном техническом состоянии. «Техническое состояние было нормальным, вопросов к нему не было. Все предполетные осмотры он проходил», — сказал он.

В экстренных службах сообщили, что среди версий катастрофы — ошибка пилотирования и техническая неисправность.

Самолет Ан-12 авиакомпании «Гродно» с грузом продуктов на борту пропал с радаров в 14:45 мск. Позднее борт нашли в 7 км от Иркутска в районе населенного пункта Пивовариха. При падении он загорелся. На борту находились только члены экипажа, все они погибли.

Во время загрузки произошла ошибка.
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