17:40 (мск), источник: ТАСС
Найден черный ящик грузового Ан-12, разбившегося в Иркутской области
Продолжаются поиски второго черного ящика.
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ТАСС, 3 ноября. Бортовой самописец разбившего в Иркутской области Ан-12 найден на месте авиакатастрофы, сообщили ТАСС в экстренных службах.
«На месте катастрофы найден один из бортовых самописцев. Продолжаются поиски второго черного ящика», — сказал собеседник агентства.
Самолет Ан-12 авиакомпании «Гродно», летевший из Якутска в Иркутск с грузом продуктов на борту, пропал с радаров в 14:45 мск. Позднее борт нашли в семи километрах от Иркутска в районе населенного пункта Пивовариха. При падении он загорелся, площадь возгорания составила более 300 кв. м, открытое горение было ликвидировано.
На борту находились семь членов экипажа, все они погибли.