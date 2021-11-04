Стали известны предварительные причины крушения Ан-12 под Иркутском

Грузовой самолет Ан-12 мог разбиться под Иркутском из-за плохих погодных условий или технической неисправности. Об этом рассказали источник «Интерфакса», знакомый с ходом расследования, источник «РИА Новости» в экстренных службах и источник ТАСС.
Собеседник «Интерфакса» сообщил, что самолет мог упасть из-за ледяного дождя, при котором у него обледенели руль и «элементы механизации крыла». «Первичные данные, в том числе об этом свидетельствует то, что удалось понять из первичного анализа самописца, говорит в пользу версии об обледенении руля высоты при попытке захода на второй круг», — отметил источник агентства.
Сопутствующими факторами могли стать перегруз и неверная центровка груза самолета. Источник «РИА Новости» указал, что неисправность воздушного судна и плохая погода рассматриваются в качестве двух основных версий.
Собеседник ТАСС также сообщил о возможной технической неисправности, кроме того, по его словам, рассматривается версия ошибки пилотирования.
Самолет потерпел крушение 3 ноября в районе села Пивовариха в 7 км от Иркутска, когда заходил на посадку. Все семь человек, которые были на борту, погибли. Самолет принадлежал белорусской авиакомпании «Гродно». По данным Минтранса Белоруссии, в составе экипажа были двое россиян, двое украинцев и трое белорусов.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Расследование дела о крушении Ан-12 передали в Москву в центральный аппарат Следственного комитета.