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05:23 (мск), источник: ТАСС

Экспертизу останков погибших при крушении Ан-12 под Иркутском могут начать через три дня

Следственные действия должны завершить в течение двух суток.

Источник: РИА "Новости"

ИРКУТСК, 4 ноября. /ТАСС/. Специалисты по проведению генетической экспертизы, которые займутся исследованием останков погибших при крушении грузового самолета Ан-12 под Иркутском, могут начать работу в течение ближайших трех дней. Об этом сообщил журналистам глава Иркутской области Игорь Кобзев.

«Сегодня мы определились, что в течение двух дней [следователи] проведут все следственные действия, чтобы дальше уже заниматься вопросами, которые связаны с доставкой тел погибших. Кроме того, мы привлекаем специалистов по проведению генетической экспертизы, и сегодня нам подтверждают, что это возможно в течение трех дней», — сказал Кобзев.

Он также пояснил, что работу следователей на месте осложняют снегопад и метель, поэтому в ходе заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Иркутской области заместитель руководителя Восточного межрегионального СУ СК РФ на транспорте Александр Коротких попросил власти оказать помощь в расчистке снега, отметив, что первичный осмотр места происшествия необходимо завершить к вечеру четверга. «Там находятся не менее 50 человек. Определимся сейчас с инструментом, я думаю, они это сделают. Ничего сложного в этом нет», — отметил Кобзев.

Также глава региона сообщил, что движение транспорта по дороге регионального значения в районе авиакатастрофы самолета Ан-12 в Иркутской области восстановлено.

«Следственные органы попросили дополнительно убрать территорию от снега, чтобы качественно провести следственные действия, мы это сделаем Ну и движение мы восстановили», — сообщил Кобзев, добавив, что на месте ЧП развернут лагерь для проведения поисково-спасательных и следственных работ.

К ликвидации последствий привлечены 296 человек и 76 единиц техники.

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