МЧС подтвердило, что на борту разбившегося Ан-12 было девять человек

«По уточненным данным, полученным от представителя авиакомпании “Гродно”, на борту воздушного судна находились девять человек, в том числе пять членов экипажа и четыре человека, сопровождающие груз», — сказал первый заместитель руководителя ГУ МЧС по Иркутской области Андрей Рябоволов (цитата по ТАСС).
Представитель авиационной транспортной компании «Заполярье» сообщил «РИА Новости», что гендиректор фирмы и его заместитель были на борту самолета во время вылета с Чукотки.
Транспортный Ан-12 белорусской авиакомпании «Гродно» разбился накануне. Он выполнял по договору северный завоз продуктов на Чукотку. Источник «Интерфакса» сообщил, что авиакатастрофу мог спровоцировать ледяной дождь. По его информации, произошло обледенение руля высоты.