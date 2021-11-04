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05:32 (мск), источник: Коммерсантъ

МЧС подтвердило, что на борту разбившегося Ан-12 было девять человек

Девять человек летели на борту Ан-12, который потерпел крушение в Иркутской области, сообщило региональное управление МЧС. Найдены шесть тел. Среди погибших было руководство компании «Заполярье».

Источник: РИА "Новости"

«По уточненным данным, полученным от представителя авиакомпании “Гродно”, на борту воздушного судна находились девять человек, в том числе пять членов экипажа и четыре человека, сопровождающие груз», — сказал первый заместитель руководителя ГУ МЧС по Иркутской области Андрей Рябоволов (цитата по ТАСС).

Представитель авиационной транспортной компании «Заполярье» сообщил «РИА Новости», что гендиректор фирмы и его заместитель были на борту самолета во время вылета с Чукотки.

Транспортный Ан-12 белорусской авиакомпании «Гродно» разбился накануне. Он выполнял по договору северный завоз продуктов на Чукотку. Источник «Интерфакса» сообщил, что авиакатастрофу мог спровоцировать ледяной дождь. По его информации, произошло обледенение руля высоты.

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