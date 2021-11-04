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17:22 (мск), источник: Известия

Германия за сутки установила рекорд по числу новых случаев COVID-19

Число подтвержденных новых случаев COVID-19 в Германии возросло за сутки на 33 949, что является максимум с начала пандемии в стране. Соответствующие данные следуют из опубликованных в четверг, 4 ноября, материалов берлинского Института вирусологии имени Роберта Коха.

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Источник: AP 2021

Предыдущий антирекорд был зафиксирован 22 апреля, тогда за сутки были выявлены 29 518 случаев коронавируса.

Всего с начала пандемии в Германии выявлено 4 672 368 случаев COVID-19. Семидневный индекс распространения инфекции (число заражений в течение недели на 100 тыс. человек) составляет 154,5. При этом семь дней назад он находился на уровне 130,2.

Ранее, 3 ноября, министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан заявил, что Германия столкнулась с четвертой волной пандемии коронавируса. Он также выразил недовольство тем, как в стране идет прививочная кампания. По его словам, в Германии пока только 2 млн человек получили бустерную прививку.

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Вместе с тем постоянный представитель РФ при Евросоюзе (ЕС) Владимир Чижов 2 ноября сообщил, что Россия и Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) в ближайшее время смогут выйти на общее понимание взаимного признания сертификатов о вакцинации против коронавируса, если будет достигнут ряд договоренностей.

Также во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что переговоры между Россией и Евросоюзом по взаимному признанию сертификатов о вакцинации от коронавируса продвигаются позитивно, Москва рассчитывает достичь договоренностей в обозримой перспективе.

«Спутник V» разработали специалисты Центра имени Гамалеи. Он был зарегистрирован в августе 2020 года и стал первой в РФ и мире вакциной от COVID-19.

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