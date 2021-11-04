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11:06 (мск), источник: ТАСС

В России зафиксировали 1 195 смертей из-за коронавируса за сутки. Это новый максимум

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 1 195 против 1 189 днем ранее, до 243 255. Об этом сообщили журналистам в четверг в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

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Источник: AP 2021

В абсолютном выражении прирост стал максимальным с начала эпидемии, предыдущий максимум был зарегистрирован в среду. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,8%, следует из данных штаба. В частности, за сутки было зарегистрировано 75 летальных случаев в Санкт-Петербурге, 52 — в Московской области, 45 — в Краснодарском крае, 40 — в Нижегородской области, 39 — в Пермском крае.

Число подтвержденных случаев заражения возросло за сутки на 40 217, до 8 673 860. В относительном выражении прирост количества инфицированных составил 0,47%. В частности, за сутки был выявлен 3 271 случай в Санкт-Петербурге, 2 732 — в Московской области, 1 603 — в Самарской области, 802 — в Воронежской области, 799 — в Нижегородской области.

Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, увеличилось до 953 239, следует из сообщения штаба.

Число вылечившихся после коронавируса возросло за сутки на 31 928, до 7 477 366. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет 86,2% от общего числа заразившихся. В частности, за сутки выписали 3 354 пациента в Санкт-Петербурге, 3 285 — в Московской области, 969 — в Республике Крым, 921 — в Самарской области, 662 — в Республике Башкортостан, 654 — в Ульяновской области.

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России впервые с 11 сентября опустился ниже единицы и составил 0,99, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба.

Показатель оказался ниже единицы в трех из 10 регионов с наибольшим количеством заразившихся — в Москве, где он снизился до 0,84 (это минимум с 27 октября), в Санкт-Петербурге (0,93) и Нижегородской области (0,99).

В Ростовской, Воронежской и Свердловской областях коэффициент равен 1,03, в Иркутской области — 1,04, в Красноярском крае — 1,05, в Московской области — 1,06, в Самарской области — 1,11.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями индикатор использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при оценке готовности субъекта РФ к проведению массовых мероприятий.

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