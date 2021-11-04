Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 4 ноябряНачало операции "Вихрь", победа Барака Обамы на президентских выборах в США, открытие метро в Лондоне и другие события
Фоторепортажи
11Объявлены финалисты конкурса Weather Photographer of the Year 2021
24Названы победители EPSON International Pano Awards 2021
4 ноября, источник: Коммерсантъ

В США освободили одного из создателей «досье» на Трампа Игоря Данченко

Американский суд постановил освободить под залог в $100 тыс. россиянина Игоря Данченко, которого ранее арестовали по обвинению в даче ложных показаний ФБР. Его считают одним из создателей досье о связях 45-го президента США Дональда Трампа с Россией. Об освобождении сообщил в Twitter корреспондент Politico Джош Герштейн.

Источник: AP 2021

В досье говорилось о поддержке Трампа Москвой в президентской гонке с Хиллари Клинтон, а затем главный автор документа Кристофер Стил признался, что брал данные с «некоего» сайта CNN iReport.

Россиянин будет освобожден из-под ареста с несколькими условиями, говорится в сообщении. В частности, он должен будет сдать паспорт и носить электронный браслет слежения. Арест Данченко гособвинение объяснило утечкой информации в прессу.

В 2016 году Дональд Трамп победил в президентской гонке экс-госсекретаря Хиллари Клинтон. Позже в США началось расследование предполагаемого российского вмешательства в выборы, дело курировал спецпрокурор Роберт Мюллер. В 2019 году следствие сообщило, что выявило многочисленные попытки представителей России вмешаться в предвыборную гонку в США, но заявить о сговоре между Дональдом Трампом и Россией нельзя из-за недостатка улик. В марте 2021 года разведка США обвинила Россию в попытках помочь переизбранию Дональда Трампа и помешать кандидату Джо Байдену.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Зачем глава ЦРУ приехал в Москву
Байден необычным образом передал привет Путину
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь