В США освободили одного из создателей «досье» на Трампа Игоря Данченко

В досье говорилось о поддержке Трампа Москвой в президентской гонке с Хиллари Клинтон, а затем главный автор документа Кристофер Стил признался, что брал данные с «некоего» сайта CNN iReport.
Россиянин будет освобожден из-под ареста с несколькими условиями, говорится в сообщении. В частности, он должен будет сдать паспорт и носить электронный браслет слежения. Арест Данченко гособвинение объяснило утечкой информации в прессу.
В 2016 году Дональд Трамп победил в президентской гонке экс-госсекретаря Хиллари Клинтон. Позже в США началось расследование предполагаемого российского вмешательства в выборы, дело курировал спецпрокурор Роберт Мюллер. В 2019 году следствие сообщило, что выявило многочисленные попытки представителей России вмешаться в предвыборную гонку в США, но заявить о сговоре между Дональдом Трампом и Россией нельзя из-за недостатка улик. В марте 2021 года разведка США обвинила Россию в попытках помочь переизбранию Дональда Трампа и помешать кандидату Джо Байдену.