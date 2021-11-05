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19:35 (мск), источник: ТАСС

В ЕАО заявление об увольнении написали 26 сотрудников скорой помощи

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Заявление об увольнении написали 26 сотрудников скорой помощи в Еврейской автономной области (ЕАО), в том числе восемь фельдшеров и пять медсестер. Об этом ТАСС сообщили в управлении по информационной политике аппарата губернатора и правительства региона.

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Источник: РИА "Новости"

«Среди написавших заявления по-прежнему сотрудники только двух бригад — из Облучья и Пашкова. Это восемь фельдшеров, пять медсестер. Остальные — уборщицы и водители из этих же двух отделений, всего 26 человек», — сообщили в управлении, отметив, что освободить занимаемую должность при отсутствии желания вакцинироваться от коронавируса — законное право работников.

Во всех отделениях областной станции скорой медицинской помощи привиты 90% сотрудников.

«С учетом нормативов Минздрава в Облученском районе достаточно медперсонала и средств, которые при необходимости будут перераспределены по территории, чтобы обеспечить население своевременной медицинской помощью. Здесь функционируют еще три полноценные отделения скорой, отделения неотложной помощи, сформированные при ЦРБ, доступно реагирование санитарной авиации», — цитируют в управлении главного врача скорой медицинской помощи автономии Владислава Когана.

В автономии по решению Роспотребнадзора работники некоторых сфер, в том числе здравоохранения, с 15 ноября будут допущены к работе только при прохождении как минимум первого этапа вакцинации.

Предприятия и учреждения обязаны до 15 ноября иммунизировать 80% коллектива, к 15 декабря вакцинацию следует закончить в полном объеме. Если сотрудник отказывается от вакцинации без наличия медотвода, работодатель обязан отстранить его от работы.

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