Россиянина задержали в Грузии за присвоение земельных участков на сумму более $5 млн

«Сотрудники Следственной службы Министерства финансов Грузии в результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий по факту завладения обманным путем чужим имуществом и изготовления и использования поддельных документов, подтверждающих право на имущество, задержали гражданина России», — сообщили в пятницу в пресс-службе ведомства.
По данным следствия, обвиняемый решил незаконно завладеть двумя земельными участками площадью в 47,8 тыс. кв. м, принадлежащих одной из частных компаний. Гражданин РФ подделал документы указанной компании, став ее директором и основателем, и сумел переоформить земельные участки на свое имя. После этого он обратился в банк, чтобы взять ипотечный кредит в размере $200 тыс., обеспечив его земельными участками, но был задержан.
«По предварительным данным, общая стоимость земельных участков превышает 16 млн лари», — отметили в ведомстве.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статьям «Мошенничество, совершенное в крупном размере» и «Изготовление, сбыт или использование поддельных кредитных или расчетных карт» УК Грузии. Ему грозит лишение свободы сроком от шести до девяти лет.