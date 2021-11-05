Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России выросло за сутки на 40 735

Третий день число новых заболевших превышает 40 тыс. В относительном выражении прирост составил 0,47%.
В частности, за сутки были выявлены 3 363 случая заражения в Санкт-Петербурге, 2 835 — в Московской области, 1 610 — в Самарской области, 798 — в Воронежской области, 792 — в Нижегородской области.
В настоящее время в России продолжают лечение 964 177 человек.
Число выздоровлений и смертей
Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 28 605. Всего уже выздоровел 7 505 971 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, снизилась до уровня 86,1% от общего числа заразившихся.
В частности, за сутки были выписаны по выздоровлению 3 107 пациентов в Московской области, 1 640 — в Санкт-Петербурге, 968 — в Самарской области, 862 — в Республике Саха, 782 — в Республике Крым.
Число летальных исходов из-за коронавируса за сутки возросло на 1 192 против 1 195 днем ранее. Всего с начала пандемии умерли 244 447 пациентов.
Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) выросла до уровня 2,81%, следует из данных штаба.
В частности, за сутки зафиксировано 89 летальных случаев в Санкт-Петербурге, 55 — в Московской области, 45 — в Краснодарском крае, 42 в Ставропольском крае, 41 — в Пермском крае.
Уровень коллективного иммунитета против коронавируса в России достиг 48%
Около 57,26 млн полных циклов вакцинации от коронавируса провели в России, а прививку первым компонентом сделали более 60 млн раз. Уровень коллективного иммунитета в РФ достиг 48%, сообщили в пятницу журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
«По состоянию на 5 ноября вакцинация первым компонентом проведена 60 004 358 раз, вакцинация полного цикла — 57 256 745 раз. Уровень коллективного иммунитета в России составляет 48%», — говорится в сообщении.
Роспотребнадзор ранее уточнял, что для достижения коллективного иммунитета в РФ необходимо провакцинировать не менее 80% взрослого населения. По словам Голиковой, это более 90 млн человек.