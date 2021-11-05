Тело российского дипломата нашли возле посольства в Берлине

По информации издания, утром 19 октября сотрудники полиции обнаружили тело мужчины у здания, реанимировать его не удалось. По предварительным данным, погибшим оказался 35-летний мужчина, который был аккредитован вторым секретарем посольства в Берлине с лета 2019 года. Предположительно, он упал с верхнего этажа здания.
Официальный представитель Министерства иностранных дел Германии Кристофер Бургер подтвердил факт гибели сотрудника российского посольства в Берлине. «Этот случай известен министерству, но я не могу сообщить никаких деталей из-за положений о защите персональных данных и информации», — сказал он.
Spiegel сообщает, что тело дипломата было передано российской стороне, а посольство России не дало согласия на вскрытие. В российской дипмиссии отказались комментировать изданию произошедшее по «этическим соображениям» и лишь отметили, что произошло «трагическое происшествие».
Поскольку у погибшего был дипломатический статус, прокурор не смог провести расследование смерти, отмечает Spiegel. Также неясно, имелись ли доказательства халатности со стороны третьих лиц.
«Трагический несчастный случай с российским дипломатом произошел 19 октября 2021 года. Все формальности, связанные с отправкой тела дипломата на родину, были оперативно урегулированы с компетентными правоохранительными и медицинскими органами Германии в соответствии с действующей практикой», — цитирует ТАСС заявление российского посольства в Берлине.
В дипмиссии назвали спекуляциями сообщения западных СМИ по поводу гибели дипломата. «Считаем [их] абсолютно некорректными», — добавили в посольстве.
По данным Spiegel, немецкие службы безопасности считают, что погибший связан со Второй службой ФСБ. «В службах безопасности сообщили, что обстоятельства предполагаемого падения и причина смерти неизвестны», — говорится в публикации. РБК направил запрос в центр общественных связей ФСБ России.
Западные спецслужбы, как отмечает Spiegel, связывали Вторую службу ФСБ с убийством гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, которое произошло в Берлине летом 2019 года.
Источники в немецкой разведке сообщили Spiegel, что они подозревают, что дипломат на самом деле был офицером ФСБ и был связан с высокопоставленным генералом ФСБ.
The Insider и исследовательская группа Bellingcat (оба признаны в России СМИ, выполняющими функции «иностранного агента») утверждают, что им удалось установить личность погибшего дипломата. Его, по их данным, зовут Кирилл Жало, он приходится сыном начальнику Управления по защите конституционного строя ФСБ, генерал-лейтенанту Алексею Жало. «Кэшированные данные Google показывают, что второй секретарь посольства России Кирилл Жало был удален из дипломатического списка МИД Германии в период с 1 по 4 ноября 2021 года», — говорится в материале.
Ранее, как пишут The Insider и Bellingcat, Кирилл Жало работал третьим секретарем постоянного представительства России при Министерстве обороны в Вене, а в Берлин был переведен 19 июня 2019 года, всего за два месяца до убийства Зелимхана Хангошвили.
РБК направил запрос в пресс-службу посольства России в Германии.
Хангошвили был застрелен в берлинском парке Тиргартен 23 августа 2019 года. Расследование вели немецкие правоохранительные органы. По версии следствия, некто Вадим К. подъехал к гражданину Грузии на велосипеде и трижды выстрелил в него из пистолета Glock 26 с глушителем. Хангошвили скончался на месте. Подозреваемого задержали по горячим следам. В совместном расследовании Bellingcat, The Insider и Spiegel этого человека назвали Вадимом Красиковым, который, как утверждали журналисты, находился в Германии с паспортом на имя Вадима Соколова. Позже они выяснили, что Красиков служил в спецподразделении ФСБ «Вымпел».
Летом прошлого года Spiegel сообщил о втором россиянине в деле об убийстве грузина в Берлине. В Федеральном ведомстве уголовной полиции Германии, а также в прокуратуре полагали, что к убийству может быть причастен и некий Роман Д. из Санкт-Петербурга. Издание сообщало, что мужчина подал заявление на получение загранпаспорта и шенгенской визы в тот же день, что и Красиков. На территорию Евросоюза Роман Д. въехал на машине через Польшу 3 августа 2019-го, а покинул ЕС примерно за две недели до убийства.
Как утверждалось в совместном расследовании The Insider, Spiegel и Bellingcat, мужчину зовут Роман Демьянченко, он родился в Москве в 1980 году. В прошлом, по данным журналистов, он также служил в спецподразделении ФСБ «Вымпел». По информации расследователей, Демьянченко пользовался поддельным именем Роман Давыдов. Именно на него в июле 2019 года он получил загранпаспорт в Брянске (там же документ выдавали Красикову), а затем и шенгенскую визу, по которой въехал в ЕС. В налоговой базе мужчина указал то же место работы, что и Красиков, — петербургское ЗАО «Руст». Директор компании Борис Ершов заявил The Insider, что не знает этих людей, и не смог объяснить, как его подпись появилась в справке для консульства.
Россия неоднократно отрицала причастность своих госструктур к убийству Хангошвили и называла обвинения Запада бездоказательными. В декабре 2019-го президент России Владимир Путин назвал Хангошвили «жестким и кровавым человеком», «сепаратистом» и заявил, что тот был одним из организаторов взрывов в московском метро.
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