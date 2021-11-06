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10:20 (мск), источник: РБК

По меньшей мере 100 человек погибли при взрыве бензовоза в Сьерра-Леоне

В столице западноафриканского государства Сьерра-Леоне Фритауне взорвался бензовоз, погибли сотни человек. По словам мэра Фритауна Ивонн Аки-Савьерр, бензовоз столкнулся с грузовиком в жилом квартале Бай Бурех Роуд. После аварии люди «бросились воровать» бензин, затем раздался взрыв, сообщили очевидцы.

«По слухам, погибли более ста человек», — сообщила она в Facebook.

По информации Daily Star, бензовоз взорвался на оживленном перекрестке перед супермаркетом. Это произошло около 22:00 по местному времени (01:00 мск), когда люди собираются, чтобы купить бензин на разлив.

Один из очевидцев рассказал, что после аварии произошла утечка топлива и люди «бросились воровать бензин». По словам мужчины, погибли около 200 человек.

Местный портал Sierraloaded сообщил более чем оо 400 жертвах. По его информации, также сгорел автобус с людьми и несколько автомобилей, магазины и лавки поблизости.

В октябре в Нигерии при взрыве на нефтеперерабатывающем заводе погибли по меньшей мере 25 человек. Газета The Sun Nigeria со ссылкой на местного жителя сообщила, что в местности, где произошел взрыв, молодые люди часто воруют нефть из нефтепроводов. Трубопроводы принадлежат крупным транснациональным компаниям.

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