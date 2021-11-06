Dozens of people are feared dead after a gas station exploded on Friday night in the eastern surbub of #Freetown #SierraLeone, rescue efforts continue pic.twitter.com/9QdiR6VIFj— Ali Hashem علي هاشم (@alihashem_tv) November 6, 2021
10:20 (мск), источник: РБК
По меньшей мере 100 человек погибли при взрыве бензовоза в Сьерра-Леоне
В столице западноафриканского государства Сьерра-Леоне Фритауне взорвался бензовоз, погибли сотни человек. По словам мэра Фритауна Ивонн Аки-Савьерр, бензовоз столкнулся с грузовиком в жилом квартале Бай Бурех Роуд. После аварии люди «бросились воровать» бензин, затем раздался взрыв, сообщили очевидцы.