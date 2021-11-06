Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: зажжение первого в СССР Вечного огняЗажжение первого в СССР Вечного огня, открытие восстановленной Триумфальной арки в Москве и другие памятные события этого дня
Фоторепортажи
12Празднование Дня мертвых
10Названы 10 крупнейших стихийных бедствий за последние 100 лет
11:36 (мск), источник: ТАСС

В России выявили 41 335 случаев заражения коронавирусом за сутки. Это новый максимум

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 41 335 случаев, это новый максимум с начала пандемии. Общее число инфицированных увеличилось до 8 755 930, следует из данных федерального оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием, опубликованных в субботу.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Новости по темеПолная статистика
Источник: Depositphotos

Уже четыре дня число новых выявленных случаев превышает 40 тыс. В относительном выражении прирост составил 0,47%.

За сутки выявлены 3 138 случаев в Санкт-Петербурге, 1 621 — в Самарской области, 795 — в Воронежской области, 795 — в Нижегородской области, 776 — в Республике Крым. В настоящее время в России болеют 975 123 человека.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 29 201. Всего уже выздоровели 7 535 172 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет 86,06% от общего числа заразившихся.

За сутки выписаны по выздоровлению 3 300 пациентов в Санкт-Петербурге, 986 — в Самарской области, 701 — в Республике Крым, 690 — в Красноярском крае, 669 — в Республике Башкортостан.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 1 188 против 1 192 днем ранее. Всего с начала пандемии умерли 245 635 пациентов. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) составляет 2,81%, следует из данных штаба.

В частности, за сутки было зарегистрировано 86 летальных случаев в Санкт-Петербурге, 46 — в Краснодарском крае, по 41 — в Ставропольском и Пермском краях, 40 — в Воронежской области.

 При разгрузке тел даже прожжённым гитлеровским палачам становилось плохо
На свободу он вышел банкротом. Железную дорогу передали государству, имущество распродали, репутацию разрушили
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь