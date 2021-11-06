В России выявили 41 335 случаев заражения коронавирусом за сутки. Это новый максимум

Уже четыре дня число новых выявленных случаев превышает 40 тыс. В относительном выражении прирост составил 0,47%.
За сутки выявлены 3 138 случаев в Санкт-Петербурге, 1 621 — в Самарской области, 795 — в Воронежской области, 795 — в Нижегородской области, 776 — в Республике Крым. В настоящее время в России болеют 975 123 человека.
Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 29 201. Всего уже выздоровели 7 535 172 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет 86,06% от общего числа заразившихся.
За сутки выписаны по выздоровлению 3 300 пациентов в Санкт-Петербурге, 986 — в Самарской области, 701 — в Республике Крым, 690 — в Красноярском крае, 669 — в Республике Башкортостан.
Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 1 188 против 1 192 днем ранее. Всего с начала пандемии умерли 245 635 пациентов. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) составляет 2,81%, следует из данных штаба.
В частности, за сутки было зарегистрировано 86 летальных случаев в Санкт-Петербурге, 46 — в Краснодарском крае, по 41 — в Ставропольском и Пермском краях, 40 — в Воронежской области.