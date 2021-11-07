04:35 (мск), источник: ТАСС
Премьер Ирака сообщил, что не пострадал в результате атаки БПЛА его резиденции в Багдаде
Мустафа аль-Казыми также призвал всех к спокойствию и сдержанности.
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КАИР, 7 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми сообщил, что не пострадал в результате атаки заминированным беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) его резиденции в Багдаде.
«Я в порядке, слава богу, среди моего народа, и я призываю всех к спокойствию и сдержанности во имя Ирака», — написал он в воскресенье в своем Twitter.
Ранее о нападении на резиденцию премьера сообщил телеканал Al Arabiya. Силы безопасности Ирака подтвердили эту информацию, отметив в своем заявлении, что «покушение на аль-Казыми с помощью заминированного беспилотника, который поразил его резиденцию в “зеленой зоне” в Багдаде, провалилось, премьер не пострадал».