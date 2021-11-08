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14:02 (мск), источник: Газета.Ру

Причиной смерти экс-главы Минэнерго Шматко стал коронавирус

В одной из московских больниц ушел из жизни бывший министр энергетики России Сергей Шматко. Причиной смерти 55-летнего экс-чиновника стали осложнения, вызванные коронавирусом. «Газета.Ru» вспоминает этапы карьеры заслуженного энергетика РФ.

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Источник: РИА "Новости"

О смерти Сергея Шматко сообщила пресс-служба Минэнерго. В заявлении главы ведомства Николая Шульгинова говорится, что кончина Шматко стала невосполнимой утратой для отечественной энергетики.

«От имени Министерства энергетики Российской Федерации и от себя лично приношу глубокие соболезнования. Сергей Иванович был одним из самых авторитетных руководителей топливно-энергетического комплекса (ТЭК), внес большой вклад в развитие энергетики, решая важнейшие задачи на государственном и международном уровнях. Многие годы он руководил Министерством энергетики, а потом входил в его Общественный совет», — приводятся слова Шульгина на официальном сайте Минэнерго.

«В течение профессиональной жизни он реализовал огромный объем задач в развитии технологически сложных проектов в различных сегментах экономики. Серге​й Иванович навсегда останется в моей памяти и памяти всех тех, кто его знал, талантливым руководителем, организатором, профессионалом, отзывчивым коллегой и добрым человеком», — цитирует Telegram-канал министерства вице-премьера, бывшего главу Минэнерго Александра Новака.

В последние годы Шматко занимал должность президента ООО «Артпол холдинг».

В компании рассказали РБК, что неделю назад бывшего чиновника госпитализировали с коронавирусом в реанимационное отделение. 7 ноября он скончался в 52-й больнице в Москве в результате осложнений, вызванных COVID-19.

Шматко родился в Ставрополе в 1966 году, мать политика — Валентина Сляднева, поэтесса и член Союза писателей СССР и России. Высшее образование будущий министр начал получать в Уральском университете, а после демобилизации перешел на факультет политэкономии. Позднее он продолжил обучение по направлению экономики в одном из вузов ФРГ, в этой стране он впоследствии работал в нескольких аудиторских компаниях.

В середине 90-х Шматко был назначен главой управления внешних связей Всероссийского банка развития регионов, а позднее стал руководителем аналитического центра экономической стратегии Росэнергоатома и советником ВНИИАЭС по экономической стратегии. В дальнейшем занимал должности в ряде других государственных фондах и окончил курсы в Военной академии Генштаба.

За несколько лет до того, как стать министром энергетики, был советником председателя правления «Газпромбанка» и президентом «Атомстройэкспорта». В 2008-м указом президента Шматко был назначен главой Минэнерго и параллельно занимал пост председателя совета директоров «Транснефти».

В общей сложности Шматко руководил энергетическим министерством четыре года. Его преемником в 2012-м стал Александр Новак.

Далее Шматко работал председателем совета «Россети». До конца своих дней оставался специальным представителем президента Российской Федерации по вопросам международного сотрудничества в области электроэнергетики и членом Общественного совета Минэнерго, а также был председателем совета директоров АО «Артпол-Инжиниринг», АО «Атоммашэкспорт» и ООО «ОДК-турбины большой мощности».

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Работа Шматко на посту главы Минэнерго по большей части была оценена положительно. При его руководстве были приняты многочисленные долгосрочные стратегии, включая генеральную схему размещения объектов электроэнергетики, программу развития угольной промышленности и схемы развития нефтяной и газовой отраслей.

Кроме прочего, в период его руководства министерством были введены в эксплуатацию газопроводы «Северный поток» и «Сахалин — Хабаровск — Владивосток». Шматко характеризовали как эффективного руководителя. Он был награжден орденами Дружбы и Почета (2009) и «За заслуги перед Отечеством» IV и III степеней (2012, 2021) за вклад в развитие ТЭК и многолетнюю работу, экс-министру также присвоено звание Заслуженного энергетика России.

Евгений Одинцов

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