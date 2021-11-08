16:03 (мск), источник: ТАСС
Минпросвещения предлагает приравнять нападения на школы к террористическим действиям
МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Минпросвещения России высказывается за то, чтобы приравнять нападения на образовательные организации к террористическим действиям. Об этом в понедельник на круглом столе «Право детей на безопасность: вызовы современности и эффективные практики» в Совете Федерации заявила директор департамента государственной политики в сфере защиты прав детей ведомства Лариса Фальковская.