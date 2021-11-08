Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 8 ноябряОснована Бодлианская библиотека, открыто рентгеновское излучение, а на телевидении вышел в эфир первый выпуск КВН
Фоторепортажи
12Празднование Дня мертвых
12Туман в Москве
16:33 (мск), источник: Коммерсантъ

Инженер таганрогского авиазавода получил восемь лет колонии за отравление коллег таллием

Таганрогский городской суд приговорил инженера авиазавода имени Бериева Владислава Шульгу к восьми годам колонии общего режима. Он обвинялся в умышленном причинении вреда здоровью различной степени тяжести (ст. 111 УК РФ, ст. 112 УК РФ и ст. 115 УК РФ) из-за отравления таллием 34 работников завода. Шульга освобожден от наказания по семи эпизодам ст. 115 в связи с истечением сроков давности. Как сообщает корреспондент «Ъ» из зала суда, подсудимый не признал свою вину и просил суд оправдать его.

Напомним, в 2017 году в Таганрогском авиационном научно-техническом комплексе (ТАНТК) им. Г. М. Бериева произошло отравление 34 человек, в основном из числа сотрудников экономического и юридического отделов. Пострадавшие обратились в медучреждения с жалобами на выпадение волос, боли в брюшной полости, тошноту. Позже у них в крови был обнаружен таллий. По подозрению в отравлении в 2018 году был задержан Владислав Шульга.

По версии следствия, он добавил вещество с таллием в бутыли с питьевой водой, которой пользовались работники авиазавода.

Предполагаемым мотивом стали неприязненные отношения с несколькими сотрудниками. Инженер дал признательные показания, однако потом отказался от них, заявив, что дал их под давлением.

Во время загрузки произошла ошибка.

Наталья Шинкарева, Ростов-на-Дону

 Против Зеленского открыли олигархический фронт
Получить данные о разговорах россиян стало проще
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь