16:33 (мск), источник: Коммерсантъ
Инженер таганрогского авиазавода получил восемь лет колонии за отравление коллег таллием
Таганрогский городской суд приговорил инженера авиазавода имени Бериева Владислава Шульгу к восьми годам колонии общего режима. Он обвинялся в умышленном причинении вреда здоровью различной степени тяжести (ст. 111 УК РФ, ст. 112 УК РФ и ст. 115 УК РФ) из-за отравления таллием 34 работников завода. Шульга освобожден от наказания по семи эпизодам ст. 115 в связи с истечением сроков давности. Как сообщает корреспондент «Ъ» из зала суда, подсудимый не признал свою вину и просил суд оправдать его.