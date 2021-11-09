«Ад на земле»: ООН призывает мировых лидеров спасти Афганистан от голода
Глава Всемирной продовольственной программы ООН призвал мировых лидеров принять срочные действия, чтобы предотвратить катастрофический голод в Афганистане этой зимой.
Жизни миллионов афганцев зависят от гуманитарной помощи. | Источник:GETTY IMAGES
"Ситуация настолько плоха, насколько только можно себе представить. По сути, речь идет о самом страшном гуманитарном кризисе на Земле, — сказал Дэвид Бизли в интервью корреспонденту Би-би-си Джону Симпсону, находящемуся в Афганистане.
Экономика Афганистана оказалась на грани полного коллапса из-за прихода к власти движения Талибан (в России признано террористическим и запрещено) и заморозки иностранной помощи.
К этому добавились пандемия коронавируса и сильная засуха, уничтожившая существенную часть посевов в стране. Это уже вторая подобная засуха в Афганистане за последние четыре года.
«95% жителей страны не имеют достаточного питания, а сейчас дело идет к тому, что 23 млн людей грозит острый голод», — подчеркнул глава Всемирной продовольственной программы ООН, в выходные побывавший в Кабуле.
«Следующие шесть месяцев будут катастрофическими. Это будет ад на земле», — добавил Бизли.
Представитель «Талибана» наблюдает за женщинами, стоящими в очереди за гуманитарной помощью | Источник:AFP
Погода в Афганистане становится холоднее. Жители сельских районов выстраиваются в длинные очереди за мукой, которую предоставляет ООН в рамках всемирной продовольственной программы.
Для миллионов в Афганистане эта гуманитарная помощь — единственный способ выжить зимой, но хватает ее не всем. Перед ООН стоит острая проблема: как увеличить поставки продуктов, чтобы помочь беспрецедентному числу жителей страны, оказавшихся на грани голода.
Дэвид Бизли призывает мировую элиту предпринять срочные действия.
«Мировым лидерам и миллиардерам: представьте, что речь идет о вашем маленьком сыне или дочери, или о вашем внуке, которому грозит смерть от голода. Вы сделаете все, что в ваших силах», — сказал представитель ООН.
Мировое богатство сейчас — 400 триллионов долларов, поэтому позор нам всем. Если мы допускаем, что хоть где-то ребенок умирает от голода, позор нам. И неважно, где находится этот ребенок.
Дэвид Бизли
глава Всемирной продовольственной программы ООН
По оценкам ООН, для того, чтобы частично прокормить 23 млн нуждающихся в Афганистане, организации требуется 220 млн долларов в месяц.
Самое страшное не за горами
Корреспондент Би-би-си Джон Симпсон не смог сдержать слез, передавая подробности ситуации в Афганистане в прямом эфире радиостанции Radio 4.
77-летний журналист, побывавший за свою карьеру в десятках военных зон, рассказал, как на днях приехал посмотреть на место, где стояли знаменитые Бамианские статуи Будды, разрушенные Талибаном 20 лет назад, и обнаружил там женщину, живущую в пещере.
Женщину звали Фатима, она была вдовой с семью детьми в возрасте от трех до 16 лет. Ее муж скончался от рака желудка.
До прихода Талибана Фатима зарабатывала тем, что пропалывала поля для местного фермера. Теперь из-за засухи работы для нее не было.
«У нее нет денег, ей приходится умолять людей дать ей топливо, чтобы разжечь огонь, и дать ей муку, которую во времена предыдущего правительства ей привозили».
На этих словах корреспондент не смог сдержать эмоций и попросил его извинить.
"It hasn't yet happened, but you know it's just around the corner"
Та или иная страна считается зависимой от иностранной помощи, если на долю иностранных вливаний приходится 10% или более ее ВВП. По данным Всемирного банка, около 40% ВВП Афганистана составляла международная помощь.
Многие афганцы сейчас продают свое имущество, чтобы купить еду. Администрация талибов тоже не имеет доступа к зарубежным активам, а это означает, что зарплата государственным служащим не выплачивается.
На сентябрьской конференции в Женеве международное сообщество обязалось выделить более 1 млрд долларов на поддержку афганцев, при этом около трети этих средств было обещано для Всемирной продовольственной программы.
Организация заявила, что для продовольственной помощи Афганистану требуется около 220 млн долларов в месяц, назвав текущие финансовые обязательства «каплей в море».
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