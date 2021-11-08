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21:33 (мск), источник: © РИА Новости

В Сирии сообщили о ракетной атаке Израиля

БЕЙРУТ, 8 ноя — РИА Новости. Двое сирийских военнослужащих получили ранения в результате авиаудара ВВС Израиля по территории Сирии, заявило командование вооруженных сил САР.

Источник: РИА Новости

«Сегодня в 19:16 (совпадает с московским. — Прим. ред.) Израиль совершил атаки из воздушного пространства севернее Бейрута. Ударам подверглись некоторые районы в центральной и прибрежной частях. Наши ПВО отразили атаки, сбив большую часть вражеских ракет. В результате агрессии ранения получили двое военнослужащих и нанесен материальный ущерб», — говорится в заявлении.

По данным агентства САНА, системы ПВО сработали в провинциях Хомс и Тартус.

Ливанские СМИ сообщают, что группа израильских самолетов все еще находится на средней высоте в воздушном пространстве Ливана к югу от Бейрута.

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