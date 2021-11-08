В Сирии сообщили о ракетной атаке Израиля

«Сегодня в 19:16 (совпадает с московским. — Прим. ред.) Израиль совершил атаки из воздушного пространства севернее Бейрута. Ударам подверглись некоторые районы в центральной и прибрежной частях. Наши ПВО отразили атаки, сбив большую часть вражеских ракет. В результате агрессии ранения получили двое военнослужащих и нанесен материальный ущерб», — говорится в заявлении.
По данным агентства САНА, системы ПВО сработали в провинциях Хомс и Тартус.
Ливанские СМИ сообщают, что группа израильских самолетов все еще находится на средней высоте в воздушном пространстве Ливана к югу от Бейрута.