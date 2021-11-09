Товары первой необходимости не доплывают до Камчатки и Чукотки

Удаленные регионы Дальнего Востока испытывают проблемы с завозом грузов из-за задержек в портах Приморья. Отправки ожидают более 1,1 тыс. контейнеров для Сахалина, сообщило на прошлой неделе правительство региона. Его глава Валерий Лимаренко говорит о проблемах на всем Дальнем Востоке в связи «с пандемией и резко возросшей загруженностью терминалов Приморья».
Дело в том, что к стандартным объемам перевалки добавился поток транзитных контейнеров из Китая, который переключился на Владивосток и Находку и далее на Транссиб из-за беспрецедентного роста ставок фрахта, карантинных ограничений в Китае и проблем на погранпереходах.
В обращении жителей поселков Чукотки к президенту, опубликованном на change.org, говорится, что почти во всех населенных пунктах региона, в частности в Певеке, Билибино, поселке городского типа Провидения, Эгвекиноте и ряде сел, отсутствуют овощи и фрукты, молочная продукция и яйца: «За период летней навигации в поселок Провидения прибыл один корабль. В ноябре планируют второй. В период между кончились капуста, морковь, лук, яблоки. Яиц и молочной продукции тоже нет. Заканчивается картофель».
Соблюдение законодательства при организации завоза продукции в районы Крайнего Севера через порт Владивосток уже проверяет Приморская транспортная прокуратура.
Задержки поставок на Камчатку доходят до 60 дней. По данным местных властей, сегодня в приморских портах застряли около 1,6 тыс. контейнеров и генеральные грузы.
В Минтрансе по поручению вице-премьера Юрия Трутнева создана рабочая группа по контролю за поставкой грузов в дальневосточные регионы.
«Она ведет контроль за грузами, которые находятся в порту Владивостока, с целью отправки в первую очередь самых необходимых — продуктов питания, медикаментов, стройматериалов для», — сообщил министр транспорта и дорожного строительства Камчатского края Владимир Каюмов. В федеральном Минтрансе на запрос «Ъ» не ответили.
На Камчатке, уточнил «Ъ» гендиректор группы «Шамса» (крупнейшая на Камчатке сеть супермаркетов и логистических складов, поставляет почти 20% продовольствия) Рашид Шамоян, дефицита продовольствия на сегодня уже нет, но грузы идут очень долго: «Контейнеры, которые приходили за 28−30 дней, сейчас приходят за 45, 50, 60 дней. Овощи, фрукты, колбасную продукцию и другие скоропортящиеся продукты мы хоть и с трудом, но стараемся вовремя отправлять. Задержки бывают максимум в неделю».
Гораздо серьезнее проблема с доставкой в регион генеральных грузов и стройматериалов, хотя, заверяет зампред правительства Камчатки Тимофей Смирнов, пока не сорван ни один крупный проект: «Мы договорились и буквально по номерам контейнеров отслеживаем движение стройматериалов к нашим подрядчикам. Основная проблема — в мощностях приморских портов и в отсутствии свободных терминалов под погрузку судов, следующих на Камчатку».
Дефицит терминальных мощностей подтвердил «Ъ» и гендиректор «Агент Сервис ДВ» (поставляет на Камчатку от 100 тыс. тонн цемента в год) Юрий Смирнов.
По его словам, задержки связаны с длительным ожиданием в очереди при постановке судна под загрузку в порту Владивосток и фактическим отсутствием причальных стенок для размещения и погрузки генеральных грузов — цемента, арматуры в связках, металлоконструкций, спецтехники.
«Приморские порты, причалы в связи с повышенным спросом сосредоточены на приемке и отправке контейнеров, которые следуют транзитом в Европу, — говорит Юрий Смирнов.— Мы стали заложниками ситуации. Каботажные грузы, которые следуют из Центральной России в адрес потребителей на Сахалин, Камчатку, Чукотку и в Магадан, видимо, не нужны причалам порта Владивосток. Приоритет отдан транзитным грузам. Наши пароходы ставят в последнюю очередь».
Во Владивостокском морском торговом порту (ВМТП) возражают, что «отдают приоритет каботажным перевозкам в силу их социальной значимости».
«За внутрироссийскими перевозками в порту закреплены три причала, тогда как за внешнеторговым направлением — только два, все суда обрабатываются с ходу, задержек нет, — утверждает руководитель коммерческого департамента ВМТП Елена Казарина.— 30 октября порт посетила рабочая группа Минтранса, которая убедилась в стабильной, регулярной работе по каботажному направлению. За предыдущую и текущую недели в направлении Камчатки, Сахалина, Магадана и Чукотки мы отправим 12 теплоходов общей вместимостью более 2,3 тыс. контейнеров».
Однако источники «Ъ» среди местного бизнеса не ждут быстрого решения проблемы. «Чехарда в Приморье продлится весь следующий год, а может быть, и дольше», — говорит источник «Ъ» в одной из судоходных компаний.
Гузель Латыпова, Петропавловск-Камчатский; Алексей Чернышев, Владивосток; Наталья Скорлыгина