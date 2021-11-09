В Приморье контейнеровоз сел на мель

«В районе мыса Козино Японского моря сел на мель контейнеровоз Rise Shine (флаг Республики Панама), среди 14 членов экипажа граждан Российской Федерации нет», — говорится в сообщении.
Подчеркивается, что сейчас аварийно-спасательные службы принимают меры по недопущению загрязнения воды.
«Прокуратура организовала проверку исполнения требований законодательства о безопасности мореплавания, в ходе которой в том числе будет дана оценка своевременности и полноте принятых мер по предупреждению и ликвидации розлива нефтепродуктов», — добавляется в сообщении.
В свою очередь представитель аварийно-спасательного подразделения порта Находка рассказал РИА Новости, что «судно переломилось надвое».
Позднее на сайте ГУ МЧС по Приморскому краю появилась информация, что спасатели отправились из Владивостока на помощь, после того как капитан контейнеровоза сообщил об угрозе членам экипажа.
«В 10.30 получено сообщение от дежурного ВМСКЦ о том, что получено сообщение от капитана судна Rise Shine о том, что есть угроза членам экипажа», — говорится в сообщении.
Добавляется, что для оказания помощи вышло спасательное судно. Также в аэропорт отправились спасатели в составе четырех человек и единица техники. Готовится к вылету вертолет Ми-8.
«Из города Находка к месту происшествия, на берег, выдвинулась оперативная группа — спасатели находкинского поискового спасательного отряда МЧС России и Находкинского пожарного гарнизона», — добавили в сообщении.