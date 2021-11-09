Членам съемочной группы проекта «Виталий Наливкин» может грозить срок

Как стало известно «Ъ», УМВД РФ по Приморскому краю возбудило уголовное дело по факту хулиганства с применением взрывчатых веществ (ч. 3 ст. 213 УК РФ) в процессе съемок очередной серии видеопроекта «Виталий Наливкин». Поводом послужило обращение мэрии Уссурийска о нанесении имуществу муниципалитета ущерба в размере 32 тыс. руб. 4 ноября в квартирах автора проекта «Наливкин» режиссера Андрея Клочкова, оператора Александра Анисимова и продюсера Семена Вавилова прошли обыски. «У нас изъяли видеоаппаратуру, телефоны, жесткие диски», — рассказал «Ъ» господин Клочков.
Обвинение членам съемочной группы пока не предъявлено. «Мы проходим как свидетели», — сообщил режиссер. Он настаивает на невиновности.
Ролик снимался в безлюдном месте за городом. Никакого боевого оружия, естественно, не было — пиротехника, пейнтбольные ружья. Рекламный баннер — наш съемочный реквизит. Никто не пострадал и пострадать не мог. Как и остановка общественного транспорта, на территории которой мы прибрались после завершения съемок.
В пресс-службе УВМД РФ по Приморью «Ъ» подтвердили информацию о возбуждении уголовного дела по ч.3 ст. 213 УК, по которой предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет. «В октябре текущего года в дежурную часть отдела МВД России по городу Уссурийску поступило сообщение директора казенного учреждения о повреждении остановки общественного транспорта на улице Штабского в городе Уссурийске. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа отдела полиции. Полицейские осмотрели место происшествия, изъяли образцы с оставшимися следами горения. Экспертизой установлено, что повреждение остановки общественного транспорта произошло в результате взрыва самодельного взрывного устройства типа взрывпакета», — сообщили в ведомстве.
«Дело возбуждено по факту, а не в отношении лиц», — уточнили в УМВД.
Ролик «Виталий Наливкин предотвратил теракт» с сентября нынешнего года собрал более 1,385 млн просмотров. В нем глава исполнительного комитета Уссурийского района, видя растерянность правоохранителей, берет инициативу в свои руки и расстреливает из гранатомета сумку на остановке общественного транспорта, в которой заподозрили бомбу. Правда, попасть в цель Виталию Наливкину так и не удалось, и одним из выстрелов он обрушивает рекламный щит с баннером «Единой России». В итоге председатель Наливкин нейтрализует сумку вручную и обнаруживает в ней 25 кг моркови.
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Вскоре после выхода в свет этого ролика в Уссурийске был арестован Андрей Неретин — актер, исполняющий роль Виталия Наливкина. Ему вменили в вину нецензурную брань в общественном месте (ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ). Также получила десять суток ареста Лариса Кривоносова — актриса, исполняющая роль официального представителя МВД Уссурийского района Марины Вульф.
В октябре Уссурийский районный суд признал 43-летнюю Кривоносову виновной в уклонении от административного надзора (ч. 2 ст. 314.1 УК РФ) и приговорил к трем месяцам колонии общего режима. Как говорится в сообщении пресс-службы ОМВД РФ по Уссурийску, в апреле 2017 года Кривоносова условно-досрочно освободилась из колонии в Хабаровском крае, где отбывала срок за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Согласно приговору Уссурийского райсуда от 18 августа 2015 года, женщина получила три года колонии общего режима за то, что в состоянии алкогольного опьянения нанесла не менее двух ударов ножом собутыльнику (п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ).
После освобождения из колонии в отношении Кривоносовой был установлен административный надзор и наложены судом ограничения, в частности запрет на отсутствие дома в ночное время, а также выезд за пределы Уссурийска. Однако эти ограничения не соблюдались, и «в отношении злоумышленницы было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 314.1 УК РФ», сообщает ведомство.
Источник в правоохранительных органах региона заверил «Ъ», что «никакого двойного смысла в деле Кривоносовой нет, чистая уголовщина», а сама она «злостная рецидивистка», в отношении которой семь раз возбуждались уголовные дела. В частности, в 2007 году она была осуждена на четыре года шесть месяцев с отбыванием наказания в ИК-10 в Приморье за угрозу убийством и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
Алексей Чернышев, Владивосток
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