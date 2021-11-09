Что происходит на белорусско-польской границе. Фоторепортаж

Утром 8 ноября на границе Белоруссии с Польшей выстроилась колонна беженцев. Мигранты пошли на подобный шаг из-за «равнодушия и бесчеловечного отношения польских властей», заявил представитель государственного пограничного комитета Белоруссии Антон Бычковский. В Минске не объяснили, откуда именно шли эти люди.
«Перед польскими заграждениями на линии границы находятся более 2000 беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей. По словам иностранцев, конечная цель их маршрута — ЕС, где они хотят обратиться с ходатайством о предоставлении защиты, а территорию Республики Беларусь они не рассматривают как место пребывания», — заявили в Госпогранкомитете Белоруссии, передает БелТА.
По данным БелТА, большинство беженцев, около 1500 человек, намерены попасть в Германию. В основном это курды, уточняет агентство.
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Польша и Литва резко отреагировали на сообщения из Белоруссии. Так, министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте предложила ввести в приграничных районах страны чрезвычайное положение из-за угрозы прорыва беженцев. Границы Литвы с Польшей находятся в районе так называемого «Сувалкского коридора» — он отделяет Белоруссию от Калининградской области России, и это единственный путь, который соединяет основную часть ЕС с Прибалтикой.
В Варшаве число мигрантов на границе оценили в 3000—4000 человек.
При этом, по данным кабмина Польши, общее число готовых к переезду в ЕС нелегалов на территории Белоруссии достигает 10 000 человек и в страну прибывают все новые самолеты с мигрантами из арабских стран.
«Мы имеем дело с очень серьезной ситуацией», — заявил пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер, отметив, что наплыв мигрантов осуществляется при поддержке белорусских властей.
Польша увеличила число пограничников и полицейских на границе с Белоруссией, численность военнослужащих там доведена до 12 000 человек. Помимо этого, в полную готовность приведены Войска территориальной обороны (ополчение), а на границу также отправлены подразделения по противодействию терроризму.
С призывом ввести жесткие санкции в отношении Белоруссии выступили премьер-министры сразу трех стран: Латвии — Кришьянис Кариньш, Литвы — Ингрида Шимоните и Польши — Матеуш Моравецкий. «В этой напряженной ситуации ответственность несет режим Лукашенко, который сознательно подвергает опасности граждан третьих стран. Главы правительств трех стран единодушны во мнении о том, что следует побудить ЕС принять решение о более жестких санкциях против насильственного режима. Немаловажно и участие международных организаций в урегулировании ситуации на границе с Белоруссией», — говорится в совместном заявлении.
Вечером на границе начали раздаваться звуки стрельбы. В Минске заявили, что выстрелы слышны с польской стороны, при этом в Варшаве заявили о возможности «слепой стрельбы» со стороны Белоруссии.
Власти Белоруссии не зафиксировали нарушений законодательства республики со стороны мигрантов. Об этом 9 ноября заявил министр внутренних дел страны Иван Кубраков. «Нарушений законодательства со стороны мигрантов не зафиксировано. Они находятся на территории Республики Беларусь законно», — передает его слова агентство БелТА.
Главы МИД стран ЕС договорились обсудить ситуацию на границе государств с Белоруссией 15 ноября.
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