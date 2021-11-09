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9 ноября, источник: Известия

ПВО Сирии уничтожили шесть выпущенных Израилем ракет

Комплексы «Бук-М2» И «Панцирь-С» сирийских сил ПВО уничтожили шесть управляемых ракет, которые были выпущены израильскими истребителями по объектам в провинции Хомс в Сирии. Об этом сообщил 9 ноября Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР.

Источник: Известия

«В результате израильских авиаударов в сирийской провинции Хомс в понедельник причинен незначительный материальный ущерб, ранены двое сирийских военных. Дежурные силы сирийских ПВО уничтожили шесть ракет из сирийских комплексов российского производства “Бук-М2” и “Панцирь-С”», — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что военнослужащий Сирии был ранен в результате обстрела террористами правительственных сил в провинции Идлиб.

Днем ранее агентство SANA сообщало о двух раненных сирийских военнослужащих в результате воздушной атаки Израиля в провинции Хомс и Туртусу. По информации агентства, Израиль совершил атаки из воздушного пространства севернее Бейрута. Ударам подверглись некоторые районы в центральной и прибрежной частях Сирии.

Ранее, в понедельник, отмечалось, что истемы противовоздушной обороны Сирии отражают воздушную атаку в провинции Хомс. Речь шла о взрывах в ливанских поселениях района Аккар, расположенных близ границы с Сирией.

О том, что Израиль нанес серию ракетных ударов по пригороду сирийского Дамаска, стало известно 3 ноября. Удар, целью которых была точка в районе Закия, был нанесен несколькими ракетами со стороны северной Палестины.

Ранее 30 октября противовоздушная оборона Дамаска отразила ракетный удар. В результате ранения получили двое военных армии САР. Как выяснилось позже, был произведен израильский авиаудар по объектам противовоздушной обороны под Дамаском.

15 марта исполнилось 10 лет с начала войны в Сирии. По оценке Международного комитета Красного Креста (МККК), из 18 млн жителей страны в гуманитарной помощи нуждаются 13,4 млн, 36% лишились жилища. Свыше 5,6 млн человек покинули САР с 2011 года, еще 6,6 млн стали беженцами внутри страны, приводит статистику ООН.

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