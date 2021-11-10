Солдат и офицеров массово судят за попытку купить командировки на войну

По данным источников «Ъ» в силовых структурах, уголовные дела в отношении военнослужащих, обвиняемых сотрудниками военного следственного управления СКР по Восточному военному округу в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 и ч. 1 или ч. 2 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу) рассмотрели Курильский и Южно-Сахалинский гарнизонные военные суды.
Из их решений следовало, что на военнослужащих выходил Иван Жарков, работавший в местных частях юрисконсультом. Он рассказывал, что имеет знакомых в управлении кадров Восточного военного округа (ВВО), которые формируют команды для отправления в Сирию.
Кандидатам из числа военнослужащих рядового и сержантского составов, по данным юриста, командировка должна была обойтись в 20 тыс. руб., для офицеров и прапорщиков — в 30−40 тыс.
Кандидаты в 2019—2020 годах перечисляли деньги на сберкарту юриста или передавали ему их наличными, а на мобильное приложение WhatsApp его телефона отправляли копии своих документов.
В приговорах особенно отмечалось, что военнослужащие были материально заинтересованы в отправке в командировки за взятки, поскольку каждому побывавшему в Сирии фактически автоматом присваивается статус ветерана боевых действий с ежемесячными пожизненными выплатами так называемых ветеранских, дополнительным отпуском 15 суток, повышенным денежным довольствием, в том числе командировочными в валюте с сохранением выплат в России.
Однако в Сирию никто из сахалинских военнослужащих, заплативших юристу, так и не попал.
Как следовало из показаний сотрудника военной контрразведки, он слышал, как в частях собирают деньги на командировки, но действовать начал после того, как к нему начали обращаться не попавшие на войну военные. Их количество превысило три десятка.
Первым под следствием оказался Иван Жарков. Собранные для взяток деньги он мошенническим образом просто присвоил себе, поэтому ему предъявили обвинение по соответствующей ст. 159 УК РФ. При этом следует отметить, что по аналогичным обвинениям его судили трижды — один раз Южно-Сахалинским военным судом и два раза Курильским.
В каждом деле потерпевшими признавались около десяти-одиннадцати солдат и офицеров, заплативших ему более 250 тыс. руб. Поскольку юрист свою вину полностью признавал, его строго наказывать не стали.
Вначале он получил полгода исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства. Но в итоге это наказание заменили ограничением по военной службе на один год и шесть месяцев (во время ограничения военнослужащий не может получить очередное звание и вышестоящую должность) с таким же десятипроцентным удержанием.
Клиентов юриста также наказали: каждый из них был приговорен гарнизонными судами к штрафам в размере от 30 тыс. до 90 тыс. руб., которые должны быть перечислены на счет ВСУ СКР по ВВО, а кроме того, им надлежит покрыть из своего кармана судебные издержки.
Часть военнослужащих обжаловала решения гарнизонных судов в апелляционной инстанции — 1-м Восточном окружном военном суде. Однако тот сохранил обвинительные приговоры в прежнем виде, решив, что достижение целей наказания в данном случае возможно путем назначения наиболее мягкой из числа предусмотренных ст. 291 УК РФ санкций — штрафов.
Кстати, последний скандал, связанный со взятками за командировки в Сирию, произошел в 2019—2020 годах, когда в Санкт-Петербурге к различным срокам колоний были осуждены два офицера, собиравших дань за право на командировки на войну.
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