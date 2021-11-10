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13:25 (мск), источник: © РИА Новости

Американский самолет-разведчик засекли у границы России

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. У российской границы над Черным морем засекли американский Е-8С, сообщили в Минобороны.

Источник: U.S. Air Force

«Девятого ноября в период с 14:15 до 19:28 над акваторией Черного моря был обнаружен самолет разведки наземных целей и управления нанесением ударов Е-8С ВВС США», — говорится в релизе ведомства.

Все это время его сопровождали российские РЛС.

Вылетевший с авиабазы Рамштайн в Германии самолет в течение 5 часов 13 минут барражировал в воздушном пространстве. Минимальное приближение к границе России составило 35 километров.

Накануне в Министерстве обороны заявили, что Пентагон изучает Черное море как театр возможных военных действий на случай подготовки Киевом силового решения конфликта в Донбассе.

Помимо этого, в ведомстве указали, что целью действий Вашингтона служит «военное освоение территории Украины».

В последнее время активность зарубежных разведывательных самолетов и беспилотников вблизи рубежей страны заметно увеличилась. Минобороны неоднократно призывало западных партнеров отказаться от таких действий, но реакции так и не последовало.

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