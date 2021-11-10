13:25 (мск), источник: © РИА Новости
Американский самолет-разведчик засекли у границы России
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. У российской границы над Черным морем засекли американский Е-8С, сообщили в Минобороны.
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«Девятого ноября в период с 14:15 до 19:28 над акваторией Черного моря был обнаружен самолет разведки наземных целей и управления нанесением ударов Е-8С ВВС США», — говорится в релизе ведомства.
Все это время его сопровождали российские РЛС.
Вылетевший с авиабазы Рамштайн в Германии самолет в течение 5 часов 13 минут барражировал в воздушном пространстве. Минимальное приближение к границе России составило 35 километров.
Накануне в Министерстве обороны заявили, что Пентагон изучает Черное море как театр возможных военных действий на случай подготовки Киевом силового решения конфликта в Донбассе.
В последнее время активность зарубежных разведывательных самолетов и беспилотников вблизи рубежей страны заметно увеличилась. Минобороны неоднократно призывало западных партнеров отказаться от таких действий, но реакции так и не последовало.