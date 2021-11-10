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12:15 (мск), источник: Коммерсантъ

Проникших в Польшу нелегальных мигрантов задержали

Все мигранты, которые проникли на территорию Польши из Белоруссии накануне вечером, задержаны. Об этом заявил в среду, 10 ноября, в эфире Польского радио министр обороны республики Мариуш Блащак.

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«Это была неспокойная ночь… Все те, кто проник, были задержаны», — сказал Блащак (цитата по ТАСС). Он добавил, что силовые структуры Польши были вынуждены столкнуться с несколькими группами людей, которые одновременно атаковали границу в разных местах.

Как рассказал заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач в эфире телеканала ТВН24, посол Белоруссии в Польше Владимир Чушев в ближайшее время не вернется в республику.

На фоне последних событий охрану границы с Белоруссией усилила и Украина.

«Ситуация на границе полностью контролируется. Соседи должны осознавать, что украинские границы подготовлены к подобным провокациям. Уже просчитаны вероятные направления, которыми могут добраться к Украине мигранты», — рассказал первый замминистра внутренних дел страны Евгений Енин.

Ранее в окрестностях города Крынки и деревни Белове через белорусско-польскую границу смогли прорваться две большие группы мигрантов. В обоих случаях мигранты сломали установленные на границе ограждения. Позже Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что в стихийном лагере беженцев на белорусско-польской границе были обнаружены четыре курдских беженца, избитых польскими силовиками. Беженцы рассказали, что их задержали на территории Польши.

Миграционный кризис на границах Белоруссии с Польшей, Литвой и Латвией продолжается с сентября. Сопредельные страны обвиняют Минск в оказании давления путем пособничества нелегальным мигрантам. По данным Reuters, ЕС готовится к введению дополнительных санкций, которые будут направлены против тех белорусских чиновников, которых Евросоюз считает ответственными за ухудшение ситуации на границе.

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