Проникших в Польшу нелегальных мигрантов задержали

«Это была неспокойная ночь… Все те, кто проник, были задержаны», — сказал Блащак (цитата по ТАСС). Он добавил, что силовые структуры Польши были вынуждены столкнуться с несколькими группами людей, которые одновременно атаковали границу в разных местах.
Как рассказал заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач в эфире телеканала ТВН24, посол Белоруссии в Польше Владимир Чушев в ближайшее время не вернется в республику.
На фоне последних событий охрану границы с Белоруссией усилила и Украина.
«Ситуация на границе полностью контролируется. Соседи должны осознавать, что украинские границы подготовлены к подобным провокациям. Уже просчитаны вероятные направления, которыми могут добраться к Украине мигранты», — рассказал первый замминистра внутренних дел страны Евгений Енин.
Ранее в окрестностях города Крынки и деревни Белове через белорусско-польскую границу смогли прорваться две большие группы мигрантов. В обоих случаях мигранты сломали установленные на границе ограждения. Позже Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что в стихийном лагере беженцев на белорусско-польской границе были обнаружены четыре курдских беженца, избитых польскими силовиками. Беженцы рассказали, что их задержали на территории Польши.
Миграционный кризис на границах Белоруссии с Польшей, Литвой и Латвией продолжается с сентября. Сопредельные страны обвиняют Минск в оказании давления путем пособничества нелегальным мигрантам. По данным Reuters, ЕС готовится к введению дополнительных санкций, которые будут направлены против тех белорусских чиновников, которых Евросоюз считает ответственными за ухудшение ситуации на границе.