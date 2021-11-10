Источник назвал имя украинского шпиона, задержанного за госизмену в Крыму

ФСБ сегодня сообщила, что в Крыму разоблачен украинский шпион: житель Ялты в 2017—2018 годах по заданию Киева собирал секретные данные, в том числе о сотрудниках спецслужбы. Мужчина арестован по статье о госизмене, ему грозит до 20 лет лишения свободы.
«Фигурант дела — бывший депутат городского совета Ялты Юрий Ломенко. Он был избран по одномандатному избирательному округу, был выдвинут от партии “Единая Россия”, — сказал собеседник агентства.
Ломенко 25 октября по собственному желанию сложил полномочия депутата Ялтинского городского совета, сообщил ранее глава городского совета Константин Шимановский на своей странице в Facebook.
В 2013 году Ломенко был избран мэром поселка Симеиз после резонансного убийства поселкового головы Кирилла Костенко, добавил источник.