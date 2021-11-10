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12:07 (мск), источник: Коммерсантъ

В России второй день подряд обновился суточный максимум смертей от COVID-19 — 1239

За последние сутки в России от коронавируса умерли 1239 человек, свидетельствуют данные оперштаба по борьбе с инфекцией. Это на 2,31% больше, чем днем ранее (1211) и максимум с начала пандемии. За все время зафиксировано 250 454 летальных исхода. При этом общая суточная заболеваемость снижается.

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Регионы—лидеры по числу смертей:

Москва — 98 (32 305 с начала пандемии);.

Санкт-Петербург — 82 (24 722);.

Московская область — 55 (9296);.

Краснодарский край — 48 (7830);.

Ставропольский край — 44 (4 424).

За сутки коронавирусом заразились 38 058 человек. Это на 2,81% меньше, чем накануне (39 160). Общее число заболевших достигло 8 911 713. Выздоровели 34 565 человек, всего — 7 654 161.

Регионы—лидеры по числу новых случаев заболевания:

Москва — 3927 (1 875 820 за все время);.

Санкт-Петербург — 2942 (738 681);.

Московская область — 2649 (547 843);.

Самарская область — 1785 (149 668);.

Республика Крым — 811 (104 449).

Накануне глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что нерабочие дни позволили переломить ситуацию с распространением коронавируса в России. По его словам, за этот период в стране было привито 3,7 млн человек. Министр также рассказал, что на минувшей неделе впервые за два месяца замедлился рост пациентов, находящихся под наблюдением врачей.

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