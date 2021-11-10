В России второй день подряд обновился суточный максимум смертей от COVID-19 — 1239

Регионы—лидеры по числу смертей:
Москва — 98 (32 305 с начала пандемии);.
Санкт-Петербург — 82 (24 722);.
Московская область — 55 (9296);.
Краснодарский край — 48 (7830);.
Ставропольский край — 44 (4 424).
За сутки коронавирусом заразились 38 058 человек. Это на 2,81% меньше, чем накануне (39 160). Общее число заболевших достигло 8 911 713. Выздоровели 34 565 человек, всего — 7 654 161.
Регионы—лидеры по числу новых случаев заболевания:
Москва — 3927 (1 875 820 за все время);.
Санкт-Петербург — 2942 (738 681);.
Московская область — 2649 (547 843);.
Самарская область — 1785 (149 668);.
Республика Крым — 811 (104 449).
Накануне глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что нерабочие дни позволили переломить ситуацию с распространением коронавируса в России. По его словам, за этот период в стране было привито 3,7 млн человек. Министр также рассказал, что на минувшей неделе впервые за два месяца замедлился рост пациентов, находящихся под наблюдением врачей.