Из-за пыток заключенных из саратовского УФСИН уволены 18 человек

В начале октября правозащитный проект Gulagu.net сообщил о получении архива видеозаписей, документирующих случаи пыток в исправительных учреждениях. Первыми опубликованными видео стали ролики из саратовской областной туберкулезной больницы № 1 (ОТБ-1) ФСИН. После этого следователи возбудили уголовные дела, а ФСБ и Генпрокуратура объявили серию проверок.
«Мы как центральный аппарат ФСИН России и руководство территориального органа принимаем исключительные меры по выявлению и установлению всех фактов, которые имели место быть. На сегодняшний день возбуждено уже пять уголовных дел, уволены со службы по отрицательным мотивам 18 сотрудников, 11 человек привлечены к строжайшей дисциплинарной ответственности», — сказал господин Ефаркин в эфире телеканала «ГТРК-Саратов».
В среду, 10 ноября, Gulagu.net разместил на своем канале на YouTube подборку новых роликов. По утверждению проекта, видео также были сняты в ОТБ-1 в Саратовской области. В подборку попали шесть эпизодов изнасилований и издевательств, датированных периодом с июля 2015 года по сентябрь 2020-го.
Ранее сообщалось, что суд в Саратове заочно арестовал и объявил в международный розыск белорусского программиста Сергея Савельева, передавшего проекту видеозаписи и позднее покинувшего Россию.