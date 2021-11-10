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15:44 (мск), источник: Коммерсантъ

Из-за пыток заключенных из саратовского УФСИН уволены 18 человек

18 сотрудников были уволены из управления ФСИН по Саратовской области после проверок сообщений об истязаниях над заключенными, рассказал исполняющий обязанности начальника ведомства Антон Ефаркин.

В начале октября правозащитный проект Gulagu.net сообщил о получении архива видеозаписей, документирующих случаи пыток в исправительных учреждениях. Первыми опубликованными видео стали ролики из саратовской областной туберкулезной больницы № 1 (ОТБ-1) ФСИН. После этого следователи возбудили уголовные дела, а ФСБ и Генпрокуратура объявили серию проверок.

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«Мы как центральный аппарат ФСИН России и руководство территориального органа принимаем исключительные меры по выявлению и установлению всех фактов, которые имели место быть. На сегодняшний день возбуждено уже пять уголовных дел, уволены со службы по отрицательным мотивам 18 сотрудников, 11 человек привлечены к строжайшей дисциплинарной ответственности», — сказал господин Ефаркин в эфире телеканала «ГТРК-Саратов».

В среду, 10 ноября, Gulagu.net разместил на своем канале на YouTube подборку новых роликов. По утверждению проекта, видео также были сняты в ОТБ-1 в Саратовской области. В подборку попали шесть эпизодов изнасилований и издевательств, датированных периодом с июля 2015 года по сентябрь 2020-го.

Ранее сообщалось, что суд в Саратове заочно арестовал и объявил в международный розыск белорусского программиста Сергея Савельева, передавшего проекту видеозаписи и позднее покинувшего Россию.

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