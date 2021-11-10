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18:47 (мск), источник: Коммерсантъ

Саратовская прокуратура отменила уголовное дело в отношении Сергея Савельева

Прокуратура Саратовской области отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении гражданина Белоруссии Сергея Савельева, распространившего видеозаписи пыток и издевательств над заключенными в областной туберкулезной больнице № 1 (ОТБ-1) УФСИН по Саратовской области. Об этом «Ъ» сообщила его адвокат Снежана Мунтян.

В конце октября прокурор региона Сергей Филипенко обжаловал в кассационной инстанции решение о заочном аресте Савельева как незаконное. Сергей Савельев был заочно арестован решением Октябрьского районного суда Саратова 18 октября по обвинению в неправомерном доступе к компьютерной информации. Следствие считает, что он незаконно скачал из компьютеров УФСИН по Саратовской области и вынес из колонии видеозаписи насилия над заключенными.

Заместитель прокурора Саратовской области Андрей Корноваров отменил постановление следственного управления МВД по Саратову о возбуждении уголовного дела в отношении гражданина Белоруссии Сергея Савельева. Как рассказала «Ъ» адвокат Савельева Снежана Мунтян, решение было принято еще 27 октября.

В решении прокуратуры сказано, что «при вынесении постановления допущены нарушения уголовного и уголовно-процессуального законов, повлиявшие на исход дела, искажающие саму суть правосудия и смысл судебного решения как акта правосудия».

На следующий день, 28 октября, Первый кассационный суд общей юрисдикции принял к рассмотрению кассационную жалобу прокурора Саратовской области Сергея Филипенко на решение Октябрьского районного суда Саратова об аресте Сергея Савельева как незаконного.

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Сергей Савельев был заочно взят под стражу на два месяца с момента задержания. Ходатайство об избрании меры пресечения в суд направляло следственное управление УМВД по Саратову, которое расследует уголовное дело в отношении Сергея Савельева. Полиция подозревает его в неправомерном доступе к компьютерной информации (ч. 2 ст. 272 УК РФ). Следствие полагает, что, отбывая наказание в ФКЛПУ ОТБ-1 УФСИН России по Саратовской области за распространение наркотиков с 2018 года по декабрь 2020-го, он «осуществил неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, повлекший копирование информации» и «передал указанную информацию третьему лицу в целях ее распространения в СМИ».

Уголовное дело, как сообщали в МВД РФ, было возбуждено 30 сентября, 23 октября Сергей Савельев был объявлен в федеральный розыск, ему грозит до четырех лет лишения свободы.

Сейчас Савельев находится во Франции и планирует получить там политическое убежище.

О массовых издевательствах над заключенными в исправительной системе Саратовской области стало известно в начале октября этого года: правозащитный проект Gulagu.net разместил на своем YouTube-канале видеозаписи с пытками и изнасилованиями заключенных. Правозащитники утверждали, что записи были сделаны в саратовской ОТБ-1, а также в исправительных учреждениях Белгородской области и на Камчатке. Добывший видеозаписи Сергей Савельев сообщал, что в ОТБ-1 он выполнял работу, связанную с электронным документооборотом.

После того как видеозаписи были опубликованы, следственное управление СКР по Саратовской области возбудило пять уголовных дел по факту противоправных действий в отношении осужденных, находившихся в туберкулезной больнице.

Три из них возбуждены по ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»), два — по ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). До этого следственное управление расследовало еще три аналогичных уголовных дела, подозреваемых в них не было.

После публикаций видео были уволены начальник ФКУ ОТБ-1 УФСИН России по Саратовской области Павел Гаценко, заместитель начальника по безопасности и оперативной работе учреждения Сергей Салов, начальник оперативного отдела Антон Бочков и начальник отдела безопасности Сергей Мальцев. В ФСИН России также сообщили, что документы об освобождении от занимаемой должности начальника УФСИН России по Саратовской области Алексея Федотова за «серьезные просчеты в оперативно-служебной деятельности» поступили в ФСИН еще в сентябре этого года.

Из саратовской прокуратуры были уволены заместитель прокурора области Павел Мельник, прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Алексей Тарадин и старший помощник прокурора области по надзору за соблюдением законности в исправительных учреждениях Вячеслав Дианов.

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Временно исполняющим обязанности начальника саратовского УФСИН стал заместитель начальника главного оперативного управления ФСИН России Антон Ефаркин, направленный центральным аппаратом службы исполнения наказаний в Саратовскую область для расследования случаев насилия над заключенными.

Во вторник проект Gulagu.net опубликовал еще несколько видео, на которых запечатлены записи издевательств над заключенными в саратовской ОТБ-1. На них отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что «пока рано говорить о результатах проверок», но «система отреагировала». «Новая информация, безусловно, будет также рассматриваться», — сказал он.

Врио начальника регионального УФСИН Антон Ефаркин во вторник в интервью ГТРК Саратов объявил, что по итогам ведомственной проверки со службы по отрицательным мотивам было уволено 18 сотрудников, еще 11 — привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. «Мы как центральный аппарат ФСИН России и руководство территориального органа принимаем исключительные меры по выявлению и установлению всех фактов, которые имели место…».

Позиция ФСИН и моя личная — таких фактов быть не должно, это недопустимо, это исключение из правил. Мы делаем все, чтобы разобраться, сделать соответствующие выводы, уверен, что в будущем такое не повторится.
Антон Ефаркин
врио начальника регионального УФСИН

Адвокат Снежана Мунтян довольна отменой уголовного дела, но опасается, что оно может быть возобновлено в ином составе.

«В постановлении об отмене сказано, что весь материал, который собран полицией, передается для проведения проверки в ГСУ СК России, поэтому смею предположить, что, может быть, это не конец эпопеи и, может быть, придумают что-то еще. Хотя было бы, конечно, очень глупо с их стороны. Дело передадут в центральный аппарат СКР, а там его могут забыть, а могут “нарисовать” что-то новое. Я не исключаю такого варианта», — отметила Мунтян.

Сергей Петунин, Саратов

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