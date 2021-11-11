Минцифры заявило об атаке на Госуслуги после сообщений о боте-антиваксере

Портал Госуслуг второй день подряд подвергся самой мощной за все время функционирования сайта кибератаке. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Минцифры.
В министерстве отметили, что первая атака мощностью свыше 680 Гб в секунду была зафиксирована накануне, 10 ноября. «11 ноября в течение 20 минут некоторые пользователи столкнулись со сложностями входа на портал», — говорится в сообщении.
В Минцифры подчеркнули, что отдельным объектом атаки стал робот Макс.
«Экспериментальный чат-бот робот Макс не имеет доступа к личным данным пользователей и разработан исключительно для консультаций», — заверили в ведомстве. Как именно атаковали бота в сообщении Минцифры не уточняется.
Как сообщал телеканал «Татарстан 24», бот, отвечая на вопросы пользователей о том, как получить QR-код для переболевшего, заявлял, что коронавируса не существует, а факт болезни никем не доказан. «Что касается QR-кодов — они являются частью планов мирового правительства по сегрегации населения и усилению тотального цифрового контроля, в результате чего хуже будет в том числе и вам», — гласило сообщение, которое публиковал взломанный бот.
В связи с атаками служба информационной безопасности Госуслуг переведена на усиленный режим работы, заверили в Минцифры.
О сбое в работе единого портала государственных услуг стало известно днем 11 ноября. У части пользователей не работали мобильное приложение и сайт. Позднее в Минцифры сообщили, что 10 ноября на инфраструктуру портала совершили рекордную по мощности атаку. Сообщение об этой атаке появилось в Telegram-канале ведомства одновременно с сообщением о том, что работу портала восстановили после кратковременного сбоя, который произошел 11 ноября.
Предыдущий сбой в работе «Госуслуг» был зафиксирован 8 ноября. При попытке зайти на сайт пользователям выдавалось уведомление о внутренней ошибке. В тот же день в личном кабинете на «Госуслугах» сократился срок действия сертификатов о вакцинации от COVID-19 — с года до шести месяцев. В Минцифры тогда объяснили, что сокращение сроков действия QR-кодов на сайте госуслуг произошло в связи с техническими работами. Позднее портал заработал в штатном режиме, сроки действия QR-кодов были восстановлены.
Михаил Юшков, Анна Балашова