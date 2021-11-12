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14:34 (мск), источник: © РИА Новости

Группа мигрантов прорвалась в Польшу из Белоруссии

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. На КПП «Брузги» группа мигрантов прорвалась из Белоруссии в Польшу, сообщил Sputnik Беларусь.

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фотографий
16
фотографий
16
фотографий

«Беженцы повредили ограждение из колючей проволоки, польская полиция снимала все на видео», — говорится в Telegram-канале агенства.

Отмечается, что «мигранты передвигаются вдоль польского оборонительного заграждения».

На кадрах видно, что группа насчитывает несколько десятков человек. При этом в Госпогранкомитете Белоруссии заявили, что прорвавшихся беженцев меньше сотни.

В Варшаве заявили, что мигрантам помогали белорусские силовики, но Минск эту информацию опроверг.

Еще летом на границах Белоруссии с Польшей и Прибалтийскими странами увеличился поток пытающихся прорваться в Западную Европу беженцев из государств Ближнего Востока и Африки. Ситуация обострилась 8 ноября, когда у заградительной проволоки собрались около двух тысяч человек.

Польские силовики пресекли несколько попыток прорыва, в том числе с применением слезоточивого газа, нелегалы разбили стихийный лагерь.

Вильнюс, Рига и Варшава возлагают ответственность за происходящее на белорусов, в Минске все обвинения отвергают. Лукашенко заявил, что страна больше не будет сдерживать поток людей: из-за санкций Запада на это нет «ни денег, ни сил».

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