В России второй день подряд выявили более 40 000 случаев коронавируса

За весь период пандемии в России выявили 8 992 595 случаев заражения коронавирусом. 7 720 962 человека выздоровели от вируса, 252 926 — скончались.
В Москве за сутки выявили 5183 случая заражения после 6240 днем ранее. 1273 человек были госпитализированы с COVID-19, 740 пациентов находятся на ИВЛ.
Высокий прирост заражения коронавирусом также отмечается в Санкт-Петербурге — 3421 случай, Московской области — 2726, Самарской области — 1798, Крыму — 828, Нижегородской области — 786 случаев.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что коллективный иммунитет к коронавирусу в России составляет 48,4%. Вице-премьер подчеркнула, что пока говорить о стабилизации ситуации с коронавирусом и снижении заболеваемости рано. Она заявила, что для защиты людей от вируса нужно вакцинировать 90−95% населения. Нынешней цели в 80% недостаточно.