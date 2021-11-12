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11:40 (мск), источник: Ведомости

В России второй день подряд выявили более 40 000 случаев коронавируса

За последние сутки в России зарегистрировали 40 123 случая заражения коронавирусом, сообщил оперштаб. Показатель второй день подряд превышает отметку в 40 000. Также за сутки скончались от коронавируса 1235 человек. Смертность снижается второй день подряд после максимума 10 ноября в 1239 случаев.

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Иконка Вакцинация от COVID-19 Записаться
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Источник: Агентство «Москва»

За весь период пандемии в России выявили 8 992 595 случаев заражения коронавирусом. 7 720 962 человека выздоровели от вируса, 252 926 — скончались.

В Москве за сутки выявили 5183 случая заражения после 6240 днем ранее. 1273 человек были госпитализированы с COVID-19, 740 пациентов находятся на ИВЛ.

Высокий прирост заражения коронавирусом также отмечается в Санкт-Петербурге — 3421 случай, Московской области — 2726, Самарской области — 1798, Крыму — 828, Нижегородской области — 786 случаев.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что коллективный иммунитет к коронавирусу в России составляет 48,4%. Вице-премьер подчеркнула, что пока говорить о стабилизации ситуации с коронавирусом и снижении заболеваемости рано. Она заявила, что для защиты людей от вируса нужно вакцинировать 90−95% населения. Нынешней цели в 80% недостаточно.

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