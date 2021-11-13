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07:17 (мск), источник: ТАСС

Россиянина Дубникова задержали в Нидерландах по запросу США

НЬЮ-ЙОРК, 13 ноября. /ТАСС/. Гражданин РФ Денис Дубников задержан в Нидерландах по запросу США в связи с обвинениями в отмывании денег в интересах киберпреступников. Об этом ТАСС сообщил в пятницу адвокат россиянина Аркадий Бух.

Источник: Reuters

По словам юриста, Дубникову в начале ноября было отказано во въезде в Мексику, откуда он был направлен в Амстердам, где его и задержали. «По сути дела, это был захват», — пояснил Бух, отметив, что документы для задержания были, вероятно, подготовлены за время перелета россиянина из Мексики в Нидерланды. По словам адвоката, защита Дубникова борется с его экстрадицией в США, но не исключает, что согласится с ней, поскольку Нидерланды «имеют почти 100-процентную статистику по экстрадиции».

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«Обвинения [американских властей] связаны с отмыванием денег в интересах киберпреступников», — указал адвокат. По его словам, россиянину в случае признания виновным в США может грозить до 20 лет тюрьмы. Бух подчеркнул, что защита Дубникова будет настаивать на том, что «он ничего не знал, не знал, откуда пришли деньги, и действовал в полном соответствии с российским законом».

При этом юрист отметил, что обвинения американской стороны пока не предъявлены в полном объеме. «Они имеют право не делать этого до того момента, пока его не привезут в Соединенные Штаты», — сообщил адвокат. В Минюсте США и ФБР на запросы ТАСС пока не ответили.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что Дубников был задержан в Амстердаме на основании запроса Министерства юстиции США, с которым удалось ознакомиться журналистам издания. По сведениям газеты, американские власти обвиняют россиянина в отмывании денег в интересах группировки киберпреступников, именующей себя Ryuk, и получении вознаграждения в размере $400 тыс. биткойнами. Издание утверждает, что Ryuk может стоять за серией атак с применением вирусов-вымогателей на американскую систему здравоохранения в 2020 году. Группировка якобы получила от жертв этих атак миллионы долларов, сообщила газета.

В октябре 2020 года ФБР США предупредило о кибератаках на американскую систему здравоохранения с использованием вирусов-вымогателей. По данным ведомства, «злоумышленники в киберпространстве» использовали вирусы, которые могут привести к «краже данных и нарушению работы служб здравоохранения».

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