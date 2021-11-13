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12:03 (мск), источник: ТАСС

Число заразившихся коронавирусом в России с начала пандемии превысило 9 млн

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 39 256. Общее количество заболевших превысило 9 млн и составило 9 031 851, следует из опубликованных в субботу данных федерального оперативного штаба по борьбе с заболеванием. В относительном выражении прирост составил 0,44%.

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Источник: AP 2021

Заболевших стало на 1 млн больше менее чем за месяц — число инфицированных превысило 8 млн 18 октября.

В частности, за сутки было выявлено 3 273 случая в Санкт-Петербурге, 2 891 — в Московской области, 1 790 — в Самарской области, 837 — в Республике Крым, 788 — в Нижегородской области.

Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, увеличилось до 1 022 920, следует из сообщения штаба.

Вылечившиеся и умершие

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 1 241 против 1 235 днем ранее, до 254 167. Это новый максимум с начала пандемии, следует из данных штаба.

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,81%.

В частности, за сутки было зарегистрировано 70 летальных случаев в Санкт-Петербурге, 53 — в Московской области, 50 — в Краснодарском крае, 43 — в Ставропольском крае, 41 — в Пермском крае.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 33 802, до 7 754 764. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет 85,9% от общего числа заразившихся.

В частности, за сутки выписали 3 882 пациента в Санкт-Петербурге, 1 866 — в Московской области, 987 — в Самарской области, 835 — в Республике Крым, 720 — в Ульяновской области.

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